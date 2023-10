Novi diagnostični prijemi v urologiji

Mikro ultrazvok je nova naprava, ki jo pri svojem delu uporabljajo urologi v Diagnostičnem centru Bled. Tam smo se srečali s specialistom urologije Borutom Gubino, dr. med., ki nam je povedal več o tej njihovi novi pridobitvi.

Preden pobliže spoznamo vašo novo diagnostično napravo, nas seveda zanima, kateri simptomi kažejo na težave s prostato.

Uvodoma povejmo, da je prostata moški spolni organ, čeprav večina ljudi zmotno misli, da je prostata del sečil. To prepričanje verjetno izvira iz tega, da leži pod mehurjem in obdaja sečnico. Glavna funkcija te male žleze je, da prispeva velik del semenske tekočine.

Ker se s starostjo prostata poveča, to vodi k težavam z uriniranjem, saj stiska sečnico. V grobem se to kaže na dva načina. Pri prvem gre za težave zaradi šibkega curka kot posledice stiskanja sečnice. To lahko občutimo kot slab pretok urina, kot curek vode, ki se prekinja. Drugi način pa je pojav sprememb na mehurju kot posledice slabšega pretoka. Mehur postane bolj dejaven, kar moški čutijo tako, da morajo na primer večkrat na vodo, četudi mehur ni poln, pa ponoči hodijo na stranišče, zgodi se tudi, da jim voda kdaj uide.

Kako se bodo težave s prostato izrazile pri moškem, ni pravila. Nekateri imajo težave zaradi stiskanja sečnice, drugi zaradi sprememb mehurja, spet tretji oboje. Obstajajo tudi primeri, ko pacienti svoje težave sprva pripisujejo čisto drugim vzrokom, a se na koncu izkaže, da je kriva prostata. Medicinska praksa pozna tudi mnoge primere, ko bolniki kljub povečani prostati niso imeli nobenih težav. Vse je odvisno od tega, v katero smer prostata pritiska.

Urolog Borut Gubina, dr. med. ob novi mikro ultrazvočni napravi. FOTO: Blaž Kondža

Kdaj priporočate, da se ob takšnih simptomih obrnemo na svojega zdravnika?

Svetoval bi, da se na pregled odpravimo takrat, ko nas težave s prostato začnejo motiti. Zdravnik bo že pred napotitvijo k specialistu urologu opravil določene preiskave in tako olajšal nadaljevanje diagnostike in zdravljenja. Naj vam ne bo nerodno obiskati zdravnika.

Kadar občutimo težave, kot je zelo težek začetek uriniranja, se pravi, da dlje časa nič ne priteče, potem pa komajda nekaj prikaplja, je to znak za ukrepanje. Opisana težava opozarja, da bo lahko sečnica kmalu popolnoma zaprta in da bo potreben kateter. Takrat se je pametno oglasiti pri zdravniku, da predpiše ustrezna zdravila. Veliko ljudi pa na žalost odlaša, dokler ni prepozno.

Kakšno vlogo pri diagnostiki težav s prostato ima novi mikro ultrazvok?

Novi mikro ultrazvok deluje s frekvenco 29 MHz in je prirejen tako, da veliko bolj natančno prikaže tkivo kot običajni ultrazvoki, ki delujejo s frekvenco 10 MHz. Obenem je zasnovan tako, da lahko pogleda tudi globlje skozi tkivo pri večjih prostatah. To urologu omogoča, da z večjo natančnostjo vidi, kakšno je tkivo prostate, kako deluje in ali so na tkivu morebitne patološke spremembe, zaradi katerih bi lahko sumili na raka prostate. Zato lahko že po ambulantnem pregledu podamo mnenje, ali so potrebni nadaljnji pregledi ali zdravljenje.

Največja prednost uporabe mikro UZ pa je pri izvajanju ciljane biopsije. Doslej smo pacienta, pri katerem smo sumili na raka prostate, najprej poslali na magnetno resonanco. Nato smo MR-slike uvozili v napravo za izvajanje biopsije, kjer so se spremembe, vidne na magnetni resonanci, pokazale na zaslonu in potem smo vzeli vzorce. Igla za odvzem vzorca je v tem primeru potovala skozi črevesje, kar je pomenilo možnost nastanka vnetja, okužbe prostate z bakterijami in nujno antibiotično profilakso.

Tudi na napravo za mikro UZ lahko za potrebe ciljane biopsije uvozimo slike preiskave z magnetno resonanco, ampak že UZ sam pokaže, kje je tkivo spremenjeno. Vzorec za biopsijo pa na tej napravi vzamemo skozi kožo presredka, zaradi česar se bistveno zmanjša možnost okužb in vnetij, prav tako bolniku ni treba preventivno predpisati antibiotikov. To je vsekakor velika pridobitev za paciente.

Kdaj bi lahko posumili na težave s prostato 1. Če imate občutek, da vas pogosto tišči na vodo. 2. Ponoči morate pogosteje urinirati. 3. Ob nenadni potrebi po odvajanju vode (občutek, da ne boste pravočasno prišli do stranišča). 4. Če imate občutek, da se mehur ni povsem izpraznil. 5. Šibek curek. 6. Težaven začetek uriniranja. 7. Prekinjajoč curek in kapljanje urina po uriniranju. 8. Izguba spolnega poželenja (libida).

Torej bi bil mikro ultrazvok uporaben tudi za vzpostavitev presejalnega programa?

Kakšno vlogo bi imela takšna naprava v prihodnjem presejalnem programu, je še težko napovedati, vsekakor pa je v njem lahko koristna. Ne nazadnje nam omogoča preprosto spremljanje stanja prostate že na preventivnem pregledu v ambulanti, kjer običajno izmerimo vrednost PSA in potipamo prostato. Z novo mikro ultrazvočno napravo lahko še pregledamo videz tkiva prostate, ali je kakorkoli spremenjeno in ali je kakšno znamenje, da gre za raka prostate.

Prav tako je naprava koristna za spremljanje stanja raka prostate, kadar se ne odločimo za terapijo, ampak spremljanje bolezni.

Dotakniva se še metode zdravljenja težav s prostato Rezūm, ki jo trenutno ponujate edini v Sloveniji, sicer samoplačniško. Kaj omogoča nova terapija?

Pred šestimi leti je dozorela metoda, ki jo poznamo po imenu Rezūm in gre za manj invaziven način zdravljenja. Z njo so poskusili zmanjšati povečane dele prostate z vbrizganjem vodne pare s posameznimi vbodi v prostato. Ugotovili so, da se tako naredi dober kanal v prostati in s tem pomembno zmanjša težave z uriniranjem. Naslednja naloga je bila ugotoviti, kako trajen je učinek. Bolnike so redno spremljali šest let in jih še naprej. Beležili so podatke o tem, kako se počutijo, kako urinirajo in bili pozorni na primere, pri katerih je bilo potrebno dodatno zdravljenje z zdravili ali operacijami. Ugotovili so, da je v 90 % primerov uspeh zelo dober in se težave z uriniranjem odpravijo. Učinek je trajen v času spremljanja sedem let, in kar je zelo pomembno, nima posebnih neželenih učinkov. V Diagnostičnem centru Bled smo doslej z metodo Rezūm zdravili že več kot 150 pacientov in tudi naši rezultati so odlični.

November postane movember, mesec ozaveščanja o moškem zdravju. FOTO: Getty Images/istockphoto

Kdaj je nova metoda indicirana?

Metoda je indicirana pri vseh, ki imajo težave z uriniranjem zaradi povečane prostate. Dve skupini izstopata: moški v srednjih letih, ki bi potrebovali zdravila za normalno uriniranje, a jih ne želijo ali ne morejo jemati. Druga skupina so starejši pacienti, ki imajo hujše težave z uriniranjem, a so zadržani glede anestezije pri operativnem posegu.

Če na kratko povzamem, lahko poseg Rezūm opravimo pri vsakem, ki ima prostato večjo od 30 ml. Omejitev velikosti prostate navzgor ni, zdravimo lahko tudi zelo povečane. Tudi take, ki popolnoma zaprejo odtok in je potrebna nošnja trajnega katetra. S posegom pacientu zmanjšamo težave z uriniranjem in z doseženim stanjem je večina zadovoljna.

Kako poteka zdravljenje z metodo Rezūm?

Pred posegom je treba enkrat obiskati urološko ambulanto, kjer se oceni velikost prostate, parametre uriniranja in opravi cistoskopijo – pregled sečne poti z gibljivim inštrumentom. To zadostuje za določitev datuma za poseg. Na dan posega najprej vbrizgamo lokalni anestetik pod prostato, jo omrtvičimo in nato skozi sečno cev vstavimo inštrument in z njim večkrat vbrizgamo paro v prostato pod nadzorom očesa. Skupaj z anestezijo traja poseg pol ure.

Po njem vstavimo urinski kateter, ki se ga nosi od tri do 14 dni, odvisno od izhodiščnega stanja. Po samem posegu namreč prostata zaradi vbrizgane pare oteče in zato je kateter potreben.

Iz domače lekarne Težave s prostato lahko omilimo že sami s pravilno prehrano in pijačo – takšen pristop v stroki poimenujejo higiensko-dietni režim. Pri tistih, ki imajo blage težave s prostato, pomaga, da ne pijejo žganih pijač, kave, gaziranih hladnih pijač in ne jedo začinjenih jedi. Kadar pa so težave velike in prostata močno povečana, ne moremo računati, da bodo ti ukrepi zalegli.

Katere so prednosti te metode v primerjavi z drugimi metodami?

Prednost posega Rezūm je kratek poseg v lokalni anesteziji. Odpade sprejem v bolnišnico, kjer so mogoči drugi zapleti, ni anestezije in s tem povezanim zapletov. Ni rezanja, električnih, laserskih in robotskih sistemov. Poseg je kratek in ni zahteven za pacienta.

Ali je učinek terapije trajen ali so potrebni ponovni obiski pri urologu?

Res je, da je treba počakati dva meseca za polni učinek zdravljenja, vendar je po tem učinek dolgotrajen. Vsaj pet let, če ne več. Kako dolgo se bo ohranil, ne vemo, saj za zdaj od prve uporabe metode poslabšanja težav niso opazili. Menim, da bo učinek trajal vsaj okoli deset let.