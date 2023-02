Nova študija: priljubljeno sladilo lahko povzroči infarkt, možgansko kap in smrt

Eritritol, naravno sladilo, ki je po videzu in okusu zelo podobno belemu sladkorju, vendar je brez energijske vrednosti, je po najnovejši študiji lahko vzrok za strjevanje krvi, možgansko kap, srčni infarkt in celo smrt, piše CNN. »Stopnja tveganja ni zanemarljiva,« je dejal glavni avtor študije, dr. Stanley Hazen, direktor Centra za diagnostiko in preprečevanje kardiovaskularnih bolezni na raziskovalnem inštitutu Lerner na kliniki Cleveland.

Po študiji, objavljeni v ponedeljek v reviji Nature Medicine, imajo ljudje z večjim tveganjem bolezni srca, kot je denimo diabetes, dvakrat več možnosti za srčni infarkt ali možgansko kap, če so pri njih odkrili najvišjo raven etitritola v krvi. »Če so bile ravni eritritola v krvi v zgornjih 25 % v primerjavi s spodnjimi 25 %, je bilo tveganje za srčni infarkt in možgansko kap približno dvakrat večje,« je dejal Hazen.

Hitrejše strjevanje krvi

Dodatne laboratorijske študije in študije na živalih so pokazale, da eritritol najverjetneje povzroča tudi hitrejše strjevanje krvi. Strdki lahko potujejo v srce in povzročijo srčni napad ali v možgane in povzročijo možgansko kap. »To zagotovo vzbuja skrb,« je dejal dr. Andrew Freeman, direktor kardiovaskularne preventive in dobrega počutja pri National Jewish Health v bolnišnici v Denverju.

»Zdi se, da obstajata tveganje in povezava med strjevanjem krvi pri uporabi eritritola,« je dejal Freeman. »Očitno bo treba naredili še kakšno dodatno raziskavo, a že zdaj bi ga bilo smiselno omejiti v prehrani«.

Kot odgovor na študijo je Svet za nadzor kalorij, ki proizvaja umetna sladila, za CNN povedal, da so »rezultati te študije v nasprotju z desetletji znanstvenih raziskav, ki kažejo, da so nizkokalorična sladila, kot je eritritol, varna, kar dokazujejo globalna regulatorna dovoljenja za njihovo uporabo v hrani in pijači«.

Kaj je eritritol

Eritritol je naravno sladilo, ki je po videzu in okusu zelo podobno belemu sladkorju, vendar je brez energijske vrednosti. Nastane s fermentacijo glukoze iz koruznega škroba in je manj sladek od običajnega sladkorja, saj vsebuje približno 70 odstotkov sladkobe sladkorja in ima pet odstotkov kalorične vrednosti.

»Eritritol je videti kot sladkor, ima okus po sladkorju in ga je mogoče toplotno obdelati,« je dejal dr. Stanley Hazen, ki vodi tudi Center za mikrobiome in zdravje klinike Cleveland. »Postal je ljubljenec živilske industrije, izjemno priljubljen dodatek h keto in drugim izdelkom z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov ter hrani, ki se trži ljudem s sladkorno boleznijo,« je dodal.

Kaj je pripeljalo do odkritja

Odkritje povezave med eritritolom in srčno-žilnimi težavami je bilo čisto naključje, je dejal Hazen: »Tega nismo pričakovali niti tega nismo iskali.«

Hazenova raziskava je imela preprost cilj: najti neznane kemikalije ali spojine v krvi osebe, ki bi lahko predvidele njihovo tveganje za srčni napad, možgansko kap ali smrt v naslednjih treh letih.

Da bi to naredili, je skupina začela analizirati 1157 vzorcev krvi ljudi, ki so nagnjeni k boleznim srca, zbranih med letoma 2004 in 2011. »Našli smo to snov, za katero se je zdelo, da igra veliko vlogo, vendar nismo vedeli, kaj je. Potem smo odkrili, da je to eritritol, sladilo. Človeško telo proizvaja eritritol naravno, vendar v zelo majhnih količinah, ki se ne bi ujemale z ravnmi, ki so jih izmerili,« je dejal.

Za potrditev ugotovitev je Hazenova ekipa testirala drugo serijo krvnih vzorcev več kot 2100 ljudi v Združenih državah in dodatnih 833 vzorcev, ki so jih do leta 2018 zbrali kolegi v Evropi. Približno tri četrtine udeležencev v vseh treh populacijah je imelo koronarno srčno bolezen ali visok krvni tlak, približno petina pa jih je imela sladkorno bolezen. Več kot polovica je bila moških v 60. in 70. letih.

Izogibajte se eritritolu, dokler ne bo opravljenih več študij

V vseh treh populacijah so raziskovalci ugotovili, da so višje ravni eritritola povezane z večjim tveganjem za srčni napad, možgansko kap ali smrt v treh letih. Raziskovalci so izvedli dodatne živalske in laboratorijske teste ter ugotovili, da eritritol »povzroča povečano trombozo« ali strjevanje krvi. »Pri eritritolu vidimo, da trombociti postanejo super občutljivi: samo 10 % dražljaja je v 90 do 100 % odstotkih vzrok nastajanja strdka,« je dejal Hazen. »Mislim, da je tukaj dovolj podatkov, da rečemo, da se izogibajte eritritolu, dokler ne bo opravljenih več študij,« je dejal Hazen.

Oliver Jones, profesor kemije na univerzi RMIT v Viktoriji v Avstraliji, je opozoril, da je študija odkrila le korelacijo, ne pa vzročne zveze. »Kot avtorji sami navajajo, so našli povezavo med eritritolom in tveganjem za strjevanje, ne pa dokončnega dokaza, da tak odnos obstaja,« je dejal Jones, ki ni bil vključen v raziskavo. »Vsa možna (in še nedokazana) tveganja presežka eritritola je treba uravnotežiti tudi z zelo resničnimi zdravstvenimi tveganji prekomerne porabe glukoze,« je dejal Jones.

Zdravi prostovoljci so uživali sladilo, rezultati so bili šokantni

V zadnjem delu študije je osem zdravih prostovoljcev popilo pijačo, ki je vsebovala 30 gramov eritritola, količino, ki jo zaužije veliko ljudi v ZDA. Krvni testi v naslednjih treh dneh so spremljali raven eritritola in tveganje za strjevanje krvi.

»Trideset gramov je bilo dovolj, da se je raven eritritola v krvi povečala za tisočkrat,« je dejal Hazen. »Koliko je 30 gramov eritritola? To je enako, kot če bi pojedli pol litra keto sladoleda. Če pogledate oznake hranilne vrednosti na mnogih keto sladoledih, boste videli 'manj sladkorja' ali 'sladkorni alkohol', kar so izrazi za eritritol. Videli boste, da plastenka z 0,5 l izdelka vsebuje med 26 in 45 grami eritritola,« je dejal.

S kolegom sta šla v trgovine in pregledala etikete, med njimi sta našla izdelek, ki se trži za ljudi s sladkorno boleznijo, vseboval pa je približno 75 gramov eritritola, je dejal Hazen.

Evropska agencija za varnost hrane in ameriška agencija za hrano in zdravila menita, da je eritritol na splošno varen, ne določata pa »dovoljenega dnevnega vnosa«. Po nekaterih zapiskih naj bi bil gram na kilogram.