Nova študija: ob tej uri največja možnost, da se okužite z novim koronavirusom

Izsledki nove študije so razkrili, da ni vseeno, kdaj se izvaja testiranje, ker naš cirkadiani ritem oziroma notranja biološka ura vpliva na obnašanje virusa sars- cov-2, pišejo tuji mediji. Nova študija odkriva, da na rezultat PCR-testa testa vpliva ura v dnevu. Največje število točnih pozitivnih rezultatov se pokaže v testih, ki so bili narejeni sredi dneva, medtem ko se pri testih, ki so bili narejeni proti večeru, povečuje število lažnih pozitivnih.

Iz študije se lahko sklepa, da je opoldan del dneva, ko bodo simptomatske kot tudi asimptomatske osebe najverjetneje prenesle novi koronavirus na druge osebe, saj da je takrat virusna obremenitev posameznika večja kot pa po 20. uri. Znanstveniki Univerzue Vanderbilt v Nashvillu so celo dokazali, da je dvakratna večja možnost pravilnega odčitavanja rezultata, če se test izvede sredi dneva in ne zvečer.

Največje število pozitivnih testov je bilo po 14. uri, kar kaže na to, da je v tem delu dneva najbolj aktivno izločanje virusa.

Oseba z okužbo s sars-cov-2 – tudi če je asimptomatska – med izločanjem najverjetneje prenaša virus, ko govori, izdihuje in je v bližini drugih ljudi. Analizirani podatki kažejo tudi, da se virusna obremenitev posameznika zmanjša po 20. uri. To pomeni, da je pozitiven rezultat testa, opravljenega ob tistem času dneva, bolj verjetno lažno pozitiven.

Avtorji študije, ki je bila objavljena v Journal of Biological Rhythms, so analizirali 86.342 kliničnih testov s 130 klinik po Ameriki od marca do oktobra 2020.