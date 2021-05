Nova študija: Covid ni respiratorna bolezen, temveč bolezen ožilja

Člani raziskovalne skupine univerze San Diego v ZDA trdijo, da imajo dokaze o tem, da covid 19 ni respiratorna bolezen, pač pa vaskularna oziroma bolezen ožilja.Kot pišejo tudi mediji, ki povzemajo študijo, bi to lahko pojasnilo krvne strdke pri nekaterih pacientih s covidom 19 in simptome kot so »covid stopala«, ki niso običajen simptom respiratornih bolezni. Študija, ki je bila objavljena v časniku Circulation Research, podrobno pojasnjuje, kako virus poškoduje celice ožilja ali krvotoka.Protein S v virusu, ki oblikuje krono virusa, napada receptor ACE2 in pri tem poškoduje mitohondrije, ki cepilce napajajo z energijo, s tem pa uničujejo endotelije, ki sestavljajo krvne žile.Znanstveniki so ta pojav opazovali že prej, a doslej niso poznali mehanizma in vloge S-proteina. Potem so ustvarili psevdovirus za potrebe študije, ki je imel le S-protein in tudi drugi del virusa, s čemer bi pokazali, da je v laboratorijskih pogojih protein že dovolj, da sproži bolezen.Vplivi bolezni na respiratorni oziroma dihalni sistem so tako posledica vnetja vaskularnega tkiva v pljučih. »Mnogo ljudi meni, da je to respiratorna bolezen, ampak ni. To bi lahko pojasnilo, zakaj so nekateri doživeli možgansko kap ali imeli težave z ostalimi deli telesa. Vsem pa je skupno, da imajo vaskularno podlago,« je povedal asistent in soavtor študije profesor»Tudi če odstraniš sposobnost virusa, da se podvaja, ima še vedno zelo uničujoč učinek na celice ožilja, preprosto zaradi svoje sposobnosti, da se s S-proteinskim receptorjem veže na receptor ACE2, zahvaljujoč covidu 19. Naslednje študije bodo prav tako razkrile nova spoznanja o infektivnosti in stopnji škodljivih posledic različnih mutacij sars-cov-2 virusov,« pojasnjuje profesor Manor.