Nohtov ne grizemo, naj bodo negovani in zdravniku omogočajo vpogled v naše telo

Nohte si grize približno polovica otrok in mladostnikov, nekje do 30. leta grdo navado opusti večina ljudi. Nekateri pa vendarle vztrajajo pri njej, čeprav se videza neurejenih nohtov in obnohtne kožice sramujejo in roke pogosto skrivajo pred sogovornikom. Onikofagija, kot početju pravi stroka, je običajno posledica notranjega nemira, stresa, negotovosti, strahov in tesnobe ali preprostega dolgčasa, mnogi pa ob grizenju občutijo kratkotrajno olajšanje.

Do 30. leta večina opusti navado, nekateri pa le vztrajajo. FOTO: Ildar Imashev/Getty Images

Nekateri grdi razvadi pripisujejo genetsko ozadje: znanost tu ne ponuja zanesljivih odgovorov, a podatki kažejo, da je več možnosti, da si bo otrok grizel nohte, če si nohte grizejo tudi starši, tudi če so grizenje opustili pred otrokovim rojstvom! Kakor koli že, stroka to početje uvršča v posebno skupino motenj, katerih skupni imenovalec je značilno ponavljajoče se vedenje, usmerjeno v lastno telo, sem spadata, denimo, tudi puljenje las in škrtanje z zobmi. Skromna tolažba je sicer ta, da hujših dolgotrajnih posledic grizenja ne gre pričakovati, pri izrazitejših poškodbah tkiva pa je možna nenaravna rast nohta. V skrajnih primerih se lahko poškodujejo tudi zobje ali pa se pojavijo težave s čeljustmi, če pa upoštevamo, da se za nohti pogosto skriva umazanija, tudi možnosti okužbe ni mogoče povsem izključiti.

Ker lahko razkrijejo tudi kakšno bolezen, naj bodo vedno negovani in tako zdravniku omogočajo vpogled v naše telo.

Tehnike izogibanja

Nadlogo je zato smiselno čim prej opustiti, seveda je ključno, da najprej odkrijemo in odpravimo vzrok, ki nas žene k neprijetnemu početju. Sledijo tehnike izogibanja, med katerimi je pomembno, da roke zaposlimo z neškodljivo dejavnostjo. Nohte redno strižemo na kratko in popilimo negladke robove. Ko nas grizenje zamika, si nohte in obnohtno kožico premažemo z lakom, ki je izjemno neprijetnega okusa, če pa skušnjava vztraja, si nadenemo rokavice.

Redno jih strižemo na kratko in popilimo negladke robove. FOTO: Fotoduets, Getty Images

Ne pozabimo, nohti so zrcalo našega zdravja in odnosa do higiene, zato skrbimo zanje redno in zgledno, seveda, ne z zobmi! Nohti lahko namreč razkrijejo tudi kakšno bolezen, zato je nujno, da so vedno negovani in tako zdravniku omogočajo vpogled v naše telo: razbarvanost, temno rjavi madeži, rumeni in ukrivljeni nohti, nenavadna obnohtna kožica lahko opozarjajo na resne bolezni! Kot rečeno, nohte negujemo predvsem s pravilnim striženjem, obnohtni kožici pa privoščimo hranilno kremo za obnovo in mehkobo. Ker tudi nohti dihajo, jim vsakih nekaj dni prizanesimo z uporabo laka, ki površino dobesedno zaduši in onemogoča dostop kisika do posteljice. Noht se tako težje bori proti glivicam in drugim okužbam, postane krhek in manj prožen ter seveda nagnjen k poškodbam. In seveda spet mikaven za naše zobe ...