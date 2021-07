Noge so najraje bose

Kožo redno mehčamo

Vreme nas razvaja s poletnimi temperaturami: oblačila so skromna in lahka, tako tudi obutev, čeprav nogam najbolj ustreza, da smo kar bosi. Če je le mogoče, stopala razvajamo na naravni podlagi, zvečer pa jim privoščimo prijetno nego.Bosa hoja po rosni travi ali peščeni plaži je pravi balzam za naše noge, ki jim bomo tako pospešili prekrvitev, v telesu pa prebudili vse čute, povedo poznavalci. Ko je le mogoče, odvrzimo obutev, ko pa to zahteva priložnost, jih zavarujmo s kakovostnimi materiali: superge naj dihajo in naj ne bodo pretesne, sandale ali japonke pa naj dovolj podpirajo stopalo in peto.Kljub temu nam vsaj na začetku poletja, ko obutev, ki je dolgo čakala v omari, neprijetno podrgne našo kožo, rad ponagaja kakšen žulj, ki pa ga nikoli ne predremo: oskrbimo se z ustreznimi mazili s protimikrobnim delovanjem, kožo mehčamo v nežnih kopelih z oljčnim oljem in potrpežljivo počakamo, da se vrhnja plast kože zmehča in odpade.Na prostem nadlogo prekrijemo z nežnim obližem, da preprečimo nove poškodbe. Žulje seveda raje poskusimo preprečiti, na mesta, kjer se radi pojavijo, ob začetku sezone vtiramo vazelin ali mastno mazilo, da se koža zmehča in postane bolj voljna ob stiku z novim obuvalom. Seveda pa je smiselna tudi uporaba zaščitnih blazinic oziroma obližev. Podobno ravnamo za preprečevanje otiščancev in kurjih očes, smiselna pa je tudi medicinska pedikura.S kopeljo torej mehčamo kožo, stopala pa lahko namakamo tudi za sprostitev po dolgem dnevu ali pa za nego in osvežitev. Z uporabo eteričnih olj preprečujemo tudi nastajanje poroženele kože, dodamo lahko tudi morsko sol. Po vsaki kopeli uporabimo negovalni balzam, kožo pa lahko razvajamo tudi z masko ali pilingom iz rjavega sladkorja, medu, limonovega soka ter oljčnega olja. Zmes vtremo v kožo in jo po petnajstih minutah ali tudi več speremo z mlačno vodo.Med nego smo pozorni tudi na morebitne glivice, ob pojavu te nadloge pa se posvetujemo s farmacevtom in izberemo ustrezno antimikotično sredstvo, ob trdovratnejši težavi pa obiščemo zdravnika. Za preprečevanje glivic vsekakor velja upoštevati nekaj napotkov, in sicer po javnih kopališčih in bazenskih kompleksih ter sanitarijah nikoli ne hodimo bosi, uporabljamo samo svojo brisačo, z nikomer si ne delimo obutve, redno menjamo nogavice, nosimo zračno in udobno obutev. Po umivanju temeljito obrišemo medprstne prostore.Pogosta poletna težava je tudi vraščen noht, ki je velikokrat posledica nepravilnega striženja: na nogah jih odrežemo ravno in ne pregloboko, nežno popilimo le zelo ostre robove.