Nočna mora mnogih žensk: čez noč se ga ne moremo znebiti

Celulit je povsem naraven in normalen pojav, a vsaka bi se ga rada znebila. Podoba jamic, ki jo ustvarijo nakopičene maščobne celice pod kožo, mnoge spravlja v zadrego, predvsem v poletnih mesecih, ko oblačila prekrivajo veliko manj, čudežnega recepta, kako odpraviti nadlogo, pa žal ni.

Celulit ni celulitis! Izraza pogosto zamenjujemo, a ju je treba ločiti. Celulit je nakopičena podkožna maščoba, ki z izjemo videza pomarančne kože ne povzroča neprijetnih simptomov in ni povezana z nikakršno okvaro tkiv, celulitis pa je bakterijska okužba kože in podkožnega tkiva, ki je lahko povezana s hujšimi zapleti in zahteva zdravljenje z antibiotikom.

Pri ženskah je maščoba običajno porazdeljena na predele stegen, bokov in zadnjice, redkeje na rokah in nogah, pri moških pa je težje opazna, in sicer zaradi drugačne strukture maščobnih celic in vezivnega tkiva. Pri blagih oblikah celulit opazimo šele, ko kožo stisnemo med prsti, kasneje pa tudi v drugih okoliščinah; na napredovale oblike je najtežje vplivati, saj so v ozadju že obsežne spremembe kožnih in podkožnih struktur.

Spodbujajmo kolagen

Pri povzročiteljih celulita ne gre zanemariti vloge hormonov, saj začne ženskam s staranjem upadati raven estrogena, sploh ob menopavzi, takrat se zmanjša tudi pretok krvi v vezivno tkivo, kar pomeni tudi slabšo proizvodnjo kolagena ter regeneracijo. Vsekakor se je treba zavedati, da je celulit brez drastičnih posegov nemogoče odstraniti, za zmanjšanje njegovega obsega pa stroka ponuja več nasvetov. Ustrezna prehrana je na vrhu seznama ukrepov, kajti živila, polna toksinov in maščob, spodbujajo kopičenje maščobnega tkiva pod kožo. Škoduje tudi sol, saj povzroča dehidracijo in otekanje, oboje pa krepi nastanek celulita. Jedilnik naj bo bogat z vlakninami, zeleno, listnato zelenjavo ter živili z vitaminom C, ki spodbuja nastajanje kolagena. Izogibamo se alkoholu, prav tako lahko pomaga kakšna kalorija manj na dan.

Z ustrezno hidracijo pripomoremo k elastičnosti kože, da bo bolj napeta in gladka.

Če ne pijemo dovolj vode, naša koža sčasoma postane tanjša in občutljivejša, zato je tudi večja verjetnost, da se bo celulit prej pokazal. Z ustrezno hidracijo pripomoremo k elastičnosti kože, da bo bolj napeta in gladka. Prekrvitev je, kot rečeno, pomemben dejavnik pri ohranjanju zdravega vezivnega tkiva, pomagamo pa si lahko s suhim krtačenjem kože, najbolje takoj po prhanju. Z mehkimi naravnimi ščetinami poskrbimo za masažo kože, s katero nežno odstranimo odmrle celice ter spodbudimo krvno in limfno drenažo, slednjo je treba izvajati redno. Pomaga tudi izmenično ter usmerjeno prhanje s hladno in toplo vodo.

Ne pozabimo na gibanje, saj telesna vadba napne mišice in zgladi kožo ter spodbuja prekrvitev, najbolj priporočljivi so kolesarjenje, hitra in nordijska hoja ter hoja navkreber in seveda plavanje. A ne pozabimo, nadzora nad celulitom ne smemo opustiti, prav tako je njegov videz nemogoče ublažiti v kratkem času, zato naj bodo zdrave odločitve in navade del našega vsakdana.

Jedilnik naj bo bogat z vlakninami. FOTO: Rosshelen/Getty Images