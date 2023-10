Njegovo veličanstvo – jabolko

Jabolka so kot skrinja z zakladom. Že stari Kitajci so verjeli, da je sadež čudodelen in da tisti, ki bo pojedel jabolko s čarobnega vrta, nikoli več ne bo lačen, žejen, kaj šele bolan, niti ostarel ne bo. Hvalospev ne preseneča, saj jabolko ni le izvrstnega okusa, ampak tudi blagodejno vpliva na zdravje. Z rednim uživanjem tega sadeža lahko preprečimo številne zdravstvene težave, zato velja rek Jabolko na dan prežene zdravnika stran.

FOTO: Guliver/Getty Images

Sadež je bogat s številnimi hranili: vitamini C, A, E, B1,B2, B6, betakarotenom, kalijem, kalcijem, fosforjem, magnezijem, železom. V njem so polifenoli, rastlinske snovi z močnim antioksidativnim delovanjem: več kot 20 antioksidantov je v enem sadežu. In to seveda še ni vse: 100 gramov jabolka vsebuje 3,3 grama prehranskih vlaknin, kar je več od priporočene dnevne količine.

Ker vsebuje veliko ogljikovih hidratov (predvsem fruktozo in glukozo), organizem preskrbi z energijo in preprečuje utrujenost ter izgubo koncentracije. Zaradi vitamina C krepi odpornost, blagodejno deluje na srce in krvožilni sistem, niža povišan holesterol in možnost nastanka diabetesa, izboljšuje prebavo, pomaga tako pri driski kot zaprtosti, pozitivno vpliva na delovanje jeter in ledvic.

Dobro vpliva na izgradnjo kosti in zob, preprečuje nastanek kariesa, žvečenje čisti zobe in uničuje škodljive bakterije v ustni votlini. Ker vsebuje veliko vode (in nič maščob), uspešno gasi žejo in osveži po napornem treningu, ker vsebuje triptofan, uspešno dviga razpoloženje. Poleg tega pomirja, blaži nervozo in razdražljivost, zato si v napetih situacijah privoščite jabolko kot pomirjevalo.

Jabolko čisti zobe in uničuje škodljive bakterije v ustih.

​Ker se hranilne snovi skrivajo tudi v lupini, jih ne lupite, zato je bolje kupiti ekološko pridelana. Najpogosteje jemo surova, iz njih kuhamo kompote in sadne kaše, marmelade in džeme, tudi kompote, pečemo jih v zavitkih in pitah, cenjen je jabolčni kis, ki se že stoletja se uporablja kot preventiva pred številnimi boleznimi.

Občasno si privoščite naravni jabolčni sok, zdravju koristi tudi jabolčni kis. FOTO: Guliver/Getty Images

Tudi sok je odličen, manjšal naj bi tveganje za razvoj alzheimerjeve bolezni, blažil upad kognitivnih funkcij ter izboljšal spomin. No, čeprav so jabolka na voljo v trgovinah vse leto, so najboljša, ko je njihov čas: to pa je zdaj. Najejte se jih.