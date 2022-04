»Nisem prijavila spolnega nasilja, ker je moj brat in bi s tem po mnenju staršev uničila družino«

Srbska aktivistka Nina Stojaković je ob koncu lanskega leta tvitnila obtožbe o sistematičnem nasilju nekdanjega fanta svoje sestre, znanega srbskega reperja, nato pa je na tisoče žensk in deklet na twitterju pod ključnikom #NisamPrijavila objavilo izkušnje o spolnem in fizičnem nasilju, ki so ga utrpele od svojih partnerjev.

Inštitut 8. marec je po zgledu iz Srbije vzpostavil spletno platformo #NisemPrijavila, na kateri zbira anonimna pričevanja o intimnopartnerskem nasilju. Doslej so zbrali že več kot 180 pričevanj, ki kažejo na pandemijo nasilja nad ženskami v Sloveniji, ki je vse prevečkrat, dokler se ne zgodijo tragedije, od okolice ignorirano ali pa opravičevano. Branje nadaljujte TUKAJ!