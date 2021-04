Nič ne more nadomestiti rib in kaj se zgodi, če jih ne uživate redno

Za zdravje srca in možganov bi morali ribe uživati vsaj dvakrat, trikrat tedensko. Zlasti so dobrodošle mastne ribe, kot so losos, tuni in sardele. Te poleg zdravih maščob vsebujejo še vitamin D ter skrbjo za zdravje srca, možganov, za odpornost in pozitivno vplivajo na počutje.

Kaj se zgodi, če ne jeste rib?

Kot dokazujejo številne študije, uživanje rib dvakrat tedensko znižuje krvni tlak ter manjša verjetnost nastanka krvnih strdkov, preprečuje aritmijo in zmanjšuje količino trigliceridov v krvi, medtem ko odsotnost rib v prehrani povečuje možnost demence in drugih degenerativnih poškodb možganov. Tudi za zdravje in dobro delovanje malih sivih celic bi torej morali nekajkrat tedensko na jedilnik vključiti ribe.

Ne le za fizično, tudi za duševno zdravje

Še ena očitna posledica pomanjkanja rib v prehrani: v časopisu Time objavljena raziskava je pokazala, da je pri osebah, ki jih ne jedo, za približno 17 odstotkov večja nagnjenost k depresiji v primerjavi s tistimi, ki jih uživajo vsaj dvakrat tedensko. Domnevajo, da hrana, bogata z maščobami omega 3, vpliva na nastajanje serotonina in dopamina v možganih, nevrotransmiterjev, ki spodbudno vplivata na razpoloženje in duševno zdravje.



Razmislite torej, kako na jedilnik pogosteje vključiti ribe. Srce in možgani vam bodo hvaležni.

