Ni vseeno, na kateri strani postelje spite: psihologi razkrivajo, kaj pomeni, če spite na levi ali desni strani

Večina partnerjev, ki živijo skupaj, ima določeno stran postelje, na kateri spijo. Seveda se najdejo tudi takšni, ki jim je vseeno in nimajo uveljavljenega 'pravila'.

V povezavi s tem so v Veliki Britaniji izvedli zanimivo raziskavo, ki je pokazala, da ima kar 65 odstotkov anketirancev določeno stran, na kateri spi, tretjina teh pa imamo izbrano desno stran.

Še bolj zanimivo pri tem je, da po trditvah kliničnega psihologa lahko stran postelje, na kateri spite, razkrije nekaj o vas. Strokovnjakinja za vedenjsko psihologijo Emma Jenkings pojasnjuje, zakaj imajo nekateri ljudje 'svojo' stran postelje: »Nekateri ljudje morajo imeti dnevne rutine, da se počutijo varne. To pomeni, da se počutijo varne, ko vsako noč spijo na isti strani postelje, brez 'nepotrebnih' sprememb. Ti isti ljudje imajo verjetno enako jutranjo rutino.«

Leva ali desna stran

Ali spite na desni ali levi strani postelje, oziroma vam je vseeno, je povsem vaša izbira. Toda po mnenju psihologov razkriva tudi nekaj podrobnosti o vaši osebnosti.

»Tisti, ki spijo na levi strani postelje, so srečnejši, imajo več samozavesti in so bolj zadovoljni s svojim delom,« pravi klinična psihologinja dr. Ramona Taylor. »Po drugi strani pa se tisti, ki spijo na desni strani postelje, bolje obnesejo v stresnih situacijah.«

Vendar pa klinična psihologinja dr. Annemari O’Connor pravi, da je spanje na določeni strani postelje bolj povezano z navado kot pa s čim drugim. In če spadate v skupino ljudi, ki jim je vseeno, na kateri strani postelje spijo, tudi to nekaj pove o vas. »So fleksibilni in verjetno lahko dobro spijo v vsakem okolju, ne zanašajo se na določene spalne pogoje. Večinoma gre za določen 'tip' ljudi - radi imajo spontanost,« še pojasnjuje sogovornica.