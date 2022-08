»Ni mi enostavno priznati, a ne govorim več niti z bratom niti s sestro« (resnična zgodba)

Ta članek je težko napisati iz več razlogov. Ker moram priznati, da v naši družini ni vse popolno, da nisem popolna v odnosih in da je neki odnos tako uničen, da ga ni mogoče nikoli popraviti. Mislim, da sva si bili s sestro blizu, ko sva bili mlajši. Med nama je razlika tri leta, v povprečno veliki hiši pa smo živeli štirje sorojenci. Vem, da smo se prepirali in včasih jezili drug drugega. Ampak bili smo bratje in sestre. Vem tudi, da smo si pomagali in se zavzemali drug za drugega, kadar je bilo treba.

Prva napetost se je pojavila med najmlajšim bratom in mano. Ko sem bila prvič noseča, se je ločeval od svoje žene. Prepričana sem, da je obojestranski stres zaradi tega imel veliko vlogo pri najinem odtujenem odnosu in nisva govorila več kot sedem let. Nikoli ni spoznal mojih otrok niti nisem jaz nikoli srečala njegovega sina, ki je štiri dni mlajši od mojega.