Nezdravljena lahko povzroči invalidnost: zgodnja in ustrezna diagnoza je ključna

V Sloveniji ima revmatsko obolenje več kot 80 odstotkov ljudi, starejših od 75, najpogostejša je osteoartroza sklepov in hrbtenice, skupno pa poznamo več kot 100 revmatskih obolenj, ki jim je posvečen današnji svetovni dan.

Nezdravljena bolezen lahko povzroči deformacije sklepov in nepopravljive spremembe na gibalih ter invalidnost, zato je zgodnja in ustrezna diagnoza ključna za učinkovito zdravljenje – slednje poteka vse življenje. Pri pojavnosti ima veliko vlogo dednost, v ozadju pa so lahko tudi dejavniki iz okolja, kot so kajenje, ultravijolični žarki, bakterije, virusi in drugi mikroorganizmi, pa tudi druge bolezni in stanja, kot so luskavica, debelost, krvne bolezni, celo kemoterapija in uživanje nekaterih zdravil.

Jutranja okorelost je zelo pogost simptom. FOTO: Lee Edwards/Getty Images

Bolezen zdravimo nefarmakološko, pri čemer je v ospredju poučevanje bolnika o bolezni in vsakdanjem spopadanju z njo, in farmakološko, pri čemer so na voljo simptomatska zdravila, ki delujejo protibolečinsko in protivnetno, konvencionalna sintezna zdravila, ki spreminjajo potek bolezni in se vpletajo v delovanje imunskega sistema, biološka sintezna zdravila, ki zavirajo aktivnost imunskih celic, najnovejša pa so tarčna sintezna zdravila, ki zavirajo znotrajcelične signalne molekule in tako zmanjšajo tvorbo provnetnih citokinov.

O vplivu vadbe

Bolniki se običajno spopadajo z bolečinami in oteklinami v sklepih, jutranjo okorelostjo, utrujenostjo, izgubo teka, tudi znojenjem in nespečnostjo, posledično pa s propadom mišic, invalidnostjo in povečanim tveganjem za smrt, pri tem, kako si lahko pomagajo pri spopadanju z boleznijo, pa jim je v veliko oporo Društvo revmatikov Slovenije, ki z bogatimi programi in dogodki ozavešča člane ter jim pomaga skrbeti za zdravje.

»Društvo ravno letos praznuje 40 let delovanja, 40 let prizadevanj za kakovostnejše in človeka dostojno življenje ljudi z diagnozo vnetne revmatične bolezni, med katere štejemo revmatoidni artritis, spondiloartritise, juvenilni idiopatski artritis, s kristali povzročene artritise, sistemske vezivnotkivne bolezni in druge,« nam je pojasnila Petra Zajc, strokovna sodelavka društva.

»Pomembno obletnico bomo zaznamovali v dveh delih. Na svetovni dan revmatičnih bolezni bomo pripravili javni posvet v živo v prostorih Triglav Lab v Ljubljani, v soboto, 14. oktobra, pa bomo v večnamenski dvorani Hotela Toplice v Termah Čatež pripravili svečano prireditev s strokovnim in kulturnim programom za člane Društva revmatikov Slovenije in vabljene goste.«

Zgodnja in ustrezna diagnoza je ključna za učinkovito zdravljenje, ki pa poteka vse življenje. FOTO: Dragana991/Getty Images

»Predstavili bomo sodobno obravnavo vnetnih revmatičnih bolezni, položaj revmatikov, njihove potrebe in izzive, s katerimi se srečujejo v Sloveniji, predvsem pa ozaveščali javnost o pomenu zgodnjega odkrivanja in zdravljenja ter seznanili že diagnosticirane bolnike z vsemi možnostmi dobrega obvladovanja bolezni s ciljem doseganja kakovostnega in neodvisnega življenja.«

»Predstavili bomo tudi dve raziskavi o vplivu vadbe za mišično moč na funkcionalno zmogljivost in telesno sestavo revmatičnih bolnikov ter podpornega programa vodene vadbe za mišično moč z individualnim prehranskim svetovanjem, strokovnjaki bodo spregovorili tudi o pomembnosti načrtovanja nosečnosti ob diagnozi vnetnega revmatizma.«

Praznovanje 40-letnice poteka z naslovom Imam revmo, a revma nima mene. Zaznamovali ga bodo predavanja, navdihujoče zgodbe, podelitve priznanj, stojnice društev in likovna razstava.