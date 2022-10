Neverjetni učinki obrazne joge na zdravje in zakaj bi jo morali izvajati tudi otroci

Poudarjate, da vam je joga obraza spremenila življenje.

Joga obraza mi je resnično spremenila življenje. Ko sem začela izvajati vaje, priznam, ni bilo najbolj »lahkotno«. A kar me je gnalo, je bila sprememba počutja, ko sem naredila nekaj vaj. Iz dneva v dan se je izboljševalo. Moj obraz je začel izžarevati drugo energijo. Začela sem čutiti obraz in obenem še celotno telo. S to prakso sem začela vaditi čuječnost. Vsak dan sem bila bolj vesela, radostna in čutila več prisotnosti, hvaležnosti. Kar pa ni bilo naključje, saj se z jogo obraza sprošča hormon sreče serotonin in uravnava (zmanjšuje) delovanje stresnega hormona kortizola. Ne znam niti opisati, kako je bilo vse to prepleteno, začele so se dogajati spremembe v mojem življenju. To me je tako navdihnilo, da sem začela raziskovati globlje.

Preberite več na Onaplus.si.