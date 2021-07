Nesrečni v avtu

Pot na počitnice je zabavna, naj bo tudi varna. FOTO: Petrenkod/Getty Images

Preden sedete v vozilo, si umijte roke.

Najrazličnejše nevarnosti na nas prežijo na vsakem koraku, tudi v avtomobilu, v katerem mnogi preživimo precej časa. Pa v mislih nimamo morebitnih prometnih nesreč, pač pa nekaj drugega. Na primer bakterije. Na trdih površinah jeklenega konjička, kot sta na primer volan in prestavna ročica, sta tudi E. coli in salmonela. Po neki raziskavi je v avtomobilu okoli 700 vrst bakterij, na volanu jih je 629 na centimeter, lahko bi torej rekli, da je bolj umazan kot straniščna deska. Preden sedete v vozilo, si umijte roke, površine pa redno čistite.Vsakodnevna vožnja lahko zmanjša občutek sreče, zadovoljstva in uživanja v vsakdanjih aktivnostih ter okrepi občutek anksioznosti. Tudi trajanje vožnje vpliva na to, kako srečni smo: občutek zadovoljstva se menda zmanjša že po petnajstih minutah! To po neki raziskavi najbolj občutijo ljudje, ki v avtu preživijo okoli 90 minut na dan. Dolgotrajno sedenje vpliva na splošno zdravje, občutite lahko bolečine v nogah in kolkih, da bi jih preprečili, morate poskrbeti za postanke, med katerimi se boste dodobra pretegnili in raztegnili, po možnosti tudi sprehodili. Medtem prezračite vozilo, sploh če je novo. Neka raziskava je proučevala kakovost zraka v 200 novih vozilih in dognala, da je v njem kar 275 kemikalij, od katerih so nekatere tudi toksične.Kot vsako potovanje nas lahko tudi vožnja v avtu izčrpa, zlasti če ste voznik, kar pomeni, da morate biti ves čas osredotočeni na cesto in promet. Od trenutka, ko sedete za volan, so vaši možgani osredotočeni le na okolico, pri tem pa uporabljajo vse reflekse in znanja, da bi bila vožnja čim bolj varna. Če ste v prisiljenem položaju, je izguba energije še večja in lahko postane tudi boleča. S pravilnim položajem sedeža boste preprečili hiter padec koncentracije in bolečine v križu.