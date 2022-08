Nepriporočljive kombinacije z mlekom

Mleko je zdravo živilo s številnimi pozitivnimi učinki na telo, vendar le, kadar je zaužito v pravi kombinaciji z drugimi živili. Poglejte, katere niso priporočljive in zakaj.

Kava z mlekom

Zjutraj si privoščite kavico z mlekom, ker se le tako lahko dodobra zbudite. Ta kombinacija žal ni najbolj učinkovita, kajti mlečne beljakovine nevtralizirajo kofein, s tem kava morda ne doseže pravega učinka.

Čaj z mlekom

Podobno kot pri kavi velja tudi pri pravem čaju: beljakovine nevtralizirajo kofein, hkrati slabo vplivajo na učinke nekaterih, v čaju prisotnih antioksidantov.

Mleko in pecivo

Za mnoge priljubljena kombinacija, vendar zlasti kupljeno pecivo velikokrat vsebuje snovi, ki zavirajo absorpcijo kalcija.

Mleko in zelenjava

Kombinacija, ki ni najbolj prijazna do prebavil in lahko povzroča napenjanje, drisko in tudi krče, zato se ji je bolje izogibati.