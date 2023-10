Nepojasnjene so lahko nevarne

Modrica je navadno najprej rdeča, po dnevu ali dveh pa postane vijolična oziroma črna. Po pet do deset dni od poškodbe postane rumena ali zelena. V zadnji fazi, od deset do 14 dni po poškodbi, je modrica rahlo rumene ali svetlo rjave barve, sčasoma izgine.

Običajno gre za površinske poškodbe, ki izginejo same od sebe. Če se to po dveh tednih ne zgodi, je nujno, da obiščete zdravnika. Takojšen obisk urgence je potreben, kadar ob modricah obilno krvavite iz dlesni, pogosto iz nosu ter opazite kri v urinu ali blatu. Takojšnjo zdravniško obravnavo zahtevajo zelo velike, boleče modrice. Znak za alarm je tudi šibkost v katerem od udov ali njegova neodzivnost.

Če po dveh tednih ne izgine, obiščite zdravnika.

Kadar je pod modrico oteklina, morate k zdravniku. Nepojasnjene modrice, še posebno na področju trebuha, glave ali prsi, so lahko znak, da je nekaj narobe s katerim od notranjih organov. Nepojasnjene modrice so lahko posledica motenj izločanja ali krvavitve, okužbe, kot je sepsa, pomanjkanja nekaterih vitaminov, bolezni jeter in nekaterih vrst raka. Če menite, da je mogoče, da je na predelu modrice zlom, morate takoj na urgenco.

Navadno izginejo po dveh tednih. FOTO: Photoboyko/Getty Images

Pospešimo celjenje

Nekateri ljudje imajo večje tveganje za modrice, denimo tisti, ki jemljejo zdravila proti strjevanju krvi, trpijo za motnjami strjevanja krvi, okvarami krvnih žil, motnjami trombocitov, boleznijo ledvic, levkemijo, podhranjenostjo, hemofilijo A ali B ter cushingovim sindromom. Ti morajo biti še posebej pozorni in se morajo takoj posvetovati z zdravnikom, če postanejo modrice pogostejše ali večje in bolj boleče. Kadar se pojavijo po jemanju novih zdravil, o tem takoj obvestite svojega zdravnika.

Kreme s protivnetnimi učinki pomagajo pri hitrejšem celjenju. FOTO: Fotoduets/Getty Images

Modrice, kot smo zapisali, same izginejo po dveh tednih, lahko pa njihovo celjenje pospešimo. Pomagajo hladni obkladki, ki jih damo na prizadeto mesto takoj po poškodbi, prav tako kreme z arniko, vitaminom K ali drugimi protivnetnimi učinkovinami. Za zmanjšanje modrice in tudi bolečine lahko prva dva dni po poškodbi nosite kompresijski povoj.