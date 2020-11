Neobičajen vzrok za povišan krvni tlak

Glede na najnovejšo raziskavo, več kot 600 milijonov ljudi po vsem svetu opravlja delo ob količini hrupa, ki škoduje zdravju. Prav izpostavljenost hrupu na delovnem mestu predstavlja eno največjih groženj zdravju.

V zadnjih nekaj letih pa so strokovnjaki dokazali, da hrup ne ogroža le sluha, temveč je slab tudi za srce. Avtorji zadnje raziskave, katere rezultate navaja časopis Plos One, so se odločili odkriti, kako hrupno okolje vpliva na hipertenzijo. Hrup in krvni tlak Znanstveniki so imeli dostop do podatkov 21.403 delavcev, ki so bili na delovnem mestu hrupu izpostavljeni v povprečju 40 let. Pričakovano je hrupno okolje negativno vplivalo na njihov sluh. Poškodbe sluha so rasle premo-sorazmerno s časom, preživetem v njem.

A to ni bil edini učinek. Kajti, kot so ugotovili strokovnjaki, je bilo pri delavcih z blagimi ali težjimi poškodbami sluha, zaradi katerih niso zaznavali visokih frekvenc, do 34 odstotkov višja verjetnost za hipertenzijo. Na podlagi tega so zaključili, da je profesionalna izguba sluha povezana tudi z višjim tveganjem za srčne bolezni. Ob tem se je izkazalo še, da je povezava med hrupom in visokim krvnim tlakom opaznejša pri moških. Pomanjkljivosti, pa vendar ... Avtorji sicer opozarjajo, da ima raziskava kar nekaj pomanjkljivosti. Med drugim gre za presečno študijo, kar pomeni, da sodelujočih niso spremljali več let. Prav tako niso upoštevali nekaterih drugih tveganj za povišan krvni tlak, kot so kajenje, debelost in pitje alkohola.

Kljub temu rezultati kažejo na zanimivo povezavo, za natančnejše izsledke pa bo treba opraviti več znanstvenih del.