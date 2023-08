Nelagodje in bolečina: okužbe sečil pogosteje prizadenejo ženske

Okužba sečil je zelo pogosta težava, zaradi katere obiščemo zdravnika. Več kot 90 odstotkov vseh povzroči bakterija E. coli, ki je sicer naravno prisotna v črevesju. Veliko pogosteje obolijo ženske, za to obstaja povsem preprosta anatomska razlaga: kriva je krajša sečnica, zaradi katere nezaželene bakterije lažje vstopijo v ženski mehur.

Tako pri ženskah kot moških k povečanemu tveganju za okužbe sečil najbolj prispevajo slabe higienske navade ali pa pretirana higiena (uporaba agresivnih mil), nepravilno brisanje po odvajanju blata (vedno obrišemo od spredaj nazaj), odlašanje z uriniranjem (s tem spodbudimo razrast bakterij, kar poslabša vnetje), oslabljen imunski sistem, lahko tudi kopanje v bazenu. Nosimo bombažno spodnje perilo in se izogibajmo sintetičnim materialom ter tesnim oblačilom. Okužba sečil pri moških je redka, pogostnost se poveča po 65. letu. Vsaka okužba sečil pri moških šteje za zapleteno. Dodatno tveganje predstavlja benigno povečanje prostate.

Pomagamo si z brusničnim čajem. FOTO: Roxiller/Getty Images

Znaki, ki kažejo na vnetje sečil, se običajno pojavijo nenadoma, so zelo izraziti. To so občutek pritiska v mehurju, pekoč občutek pri uriniranju, moten in krvav urin, tudi visoka temperatura in bolečine v spodnjem delu trebuha. Pri vsaki okužbi je treba čim prej ukrepati; če z zdravljenjem odlašamo, lahko bakterije pridejo do ledvic in povzročijo večje zaplete.

Ustrezno zdravljenje pomaga preprečiti zaplete in ublažiti simptome.

Izpiranje

Če sumimo, da imamo okužbo sečil, popijmo dovolj tekočine, saj z uriniranjem iz mehurja izpiramo tudi bakterije. Ne pijemo le vode, znano je, da pri okužbah pomaga vednozeleni gornik, ki velja za diuretik (spodbuja izločanja urina) in deluje razkuževalno za sečila. Ljudsko zdravilstvo ga priporoča proti vnetju mehurja in sečevoda. Tudi brusnice vplivajo na okužbe, ki jih povzroča bakterija E. coli, učinkovite so tudi pri drugih vnetjih, povezanih s sečili. Preprečujejo namreč, da bi se bakterije prijele na stene sečnih kanalov, z uriniranjem pa jih izločimo iz telesa. V vsaki kuhinji je peteršilj, ki ni zgolj za okras jedi, znan je kot diuretik, zato ga čim večkrat uživajmo svežega ali pa si pripravimo peteršiljev čaj, da pospešimo zdravljenje. Nekatera živila lahko preprečijo vnetje in druge težave, povezane z mehurjem. Pozitivno vplivajo na zdravje celotnega organizma, zato jih je dobro vključiti v redno prehrano. To so zlasti sadje in zelenjava, živila, bogata z vitaminom C (ta povečuje kislost urina in preprečuje razvoj bakterij). Na drugi strani so živila, ki škodijo zdravju sečil. To so zelo začinjena in zelo kisla hrana, sladkarije, tudi kava in alkohol.

Če se stanje po nekaj dnevih ne izboljša oziroma se celo poslabša, je nujen obisk pri zdravniku, ki bo predpisal antibiotike. Pomembno je, da jemljemo predpisana zdravila po navodilih zdravnika in dokončamo zdravljenje, tudi če simptomi prej izginejo. To bo preprečilo ponovno okužbo in razvoj odpornosti proti antibiotikom.