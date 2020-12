Nekaj nasvetov, da december ne bo res debel

Kaj pa tekoče kalorije?

Sladke pijače in alkohol so med prazniki po nepisanem pravilu dovoljeni v neizmernih količinah, kar je seveda velika napaka in obenem tveganje. Polni so namreč kalorij in spodbujajo kopičenje kilogramov, obenem pa povečujejo tveganje za sladkorno bolezen, razvoj odvisnosti, srčno-žilna obolenja in še bi lahko naštevali. Zmernost je pri pijači, alkoholni, sladki, gazirani, izjemnega pomena.

Ne bojte se tehtnice

Tehtnica vas ne bo kaznovala, če bo številka previsoka, vam bo pa pomagala ohranjati nadzor nad zaužitimi živili. Ne smemo dopustiti, da bi nam prazniki pokvarili ves vloženi trud, zato se redno tehtajte, da bo januarja manj obžalovanja!

Trik, ki deluje!

Vse tako omamno diši, zato si na krožnik zelo radi naložimo preveč, s tem pa si tlakujemo pot v debelost. Da se lažje uprete skušnjavi, obroke postrezite na manjših krožnikih. Trik, ki deluje! In vnaprej si zabičajte, da ga boste napolnili le enkrat. Samodisciplina je ključnega pomena pri ohranjanju zdravega prehranskega režima, zakaj bi torej čakali na januar, da uvedete spremembe, ko lahko začnete kar zdaj. Preprosto, potegnite črto in si recite: dovolj! Verjemite, to je veliko lažje od radikalnih diet, ki se povrhu največkrat ponesrečijo. Osredotočite se na počasno žvečenje in manjše grižljaje ter uživajte v vsakem: občutek sitosti vas bo presenetil! Zmernost naj bo pravilo tudi pri slaščicah: ni treba poskusiti prav vsake, izberite eno in uživajte v njej.

Prigrizki: velika past

Verjetno ne mine dan, da ne bi med dvema obrokoma snedli vsaj kakšnega piškota ali dveh, a to je velika past. Skušnjave so decembra resda velike, zato sta previdnost in odgovornost do lastnega telesa še potrebnejši. Letos pogostitve na delovnem mestu in javnih krajih odpadejo, zato naj bo vaša pozornost usmerjena na domačo kuhinjo, ki jo zapolnite s kar se da zdravimi priboljški, kot so oreščki in sadje.

Bodite aktivni

Gledanje televizije je med prazniki izjemno priljubljena prostočasna dejavnost, a obenem izjemno škodljiva. Če imate srečo in vam konec decembra ni treba v službo, prosti čas izkoristite za sprehode, letos seveda ob spoštovanju varnostnih ukrepov. Vsak korak šteje, med pandemijo pa se je razmahnila tudi organizirana vadba prek spleta, zagotovo bo tudi vaše telo hvaležno zanjo!

Beljakovine in vlaknine

Med prazniki so običajno v ospredju maščobe in ogljikovi hidrati, beljakovine in vlaknine pa ostajajo v ozadju. A prav te nas lahko obvarujejo pred kopičenjem kilogramov. Beljakovine skrbijo za sitost in zmanjšujejo potrebo po hrani ali večjih obrokih, vlaknine pa so ključne za zdravo prebavo. Ključno je tudi izogibanje vnaprej pripravljenim obrokom in procesiranim živilom.

Ne zanemarjajte spanja

Pomanjkanje spanja je žal ena od lastnosti praznikov, no, letos zaradi prepovedi zbiranja in policijske ure zabav ne bo, tako bi nas večina morala biti spočitih. A vendarle velja poudariti: kdor ne spi dovolj, običajno več poje, in to kaloričnih živil, ki jih zahteva spremenjena raven hormonov. Pomanjkanje spanca strokovnjaki povezujejo tudi s počasnejšo presnovo, zato je zadosten nočni počitek ključnega pomena, tudi v veselem decembru. Poskrbite za sprostitev, napetost in stres sta namreč prav tako nevarna dejavnika, pri katerih se radi tolažimo s hrano.

Letošnji prazniki bodo zaradi zdravstvenih razmer malce drugačni kot prejšnja leta, a praznične mize verjetno ne bodo nič manj obložene.Ponekod bodo še bogatejše kot sicer, kajti šolanje in delo od doma sta mnoge spodbudili h kuhi in peki, rezultate gre zato nedvomno pričakovati tudi na slavnostnem jedilniku. Zaradi okrnjenega druženja in pomanjkanja zabavnih dogodkov bodo dobrote verjetno v središču prazničnega dogajanja, takšna miselnost pa prinaša številne pasti.»Med prazniki se pogosto soočamo s prenajedanjem s hrano, ki je bogata z nasičenimi maščobami, s soljo in sladkorjem,« opozarja mag., mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije. »Prisotne so tudi večje količine alkohola kot v drugih mesecih. Vse to je zelo obremenjujoče za telo, tako fizično kot psihološko. Dejstvo je, da s prenajedanjem pridobivamo težo, zaradi tega se tudi slabše počutimo. Ravno v prazničnem obdobju pridobimo glede na celo leto največ kilogramov.«Ne smemo pozabiti, da ima praznična hrana veliko energije in malo vlaknin, tako zaužijemo več kalorij, kot jih lahko porabimo, kar poleg kopičenja kilogramov prinaša želodčne težave, krče, napihnjenost, drisko in slabo počutje: »Hrana, ki vsebuje veliko ogljikovih hidratov, je zelo problematična za telo. Poveča se tudi raven glukoze v krvi. Na ta način je trebušna slinavka pod velikim pritiskom. Sprostiti mora več hormona inzulina kot običajno.« Tudi tveganje za preobremenitev želodca in jeter je občutno povečano, decembrske pregrehe pa lahko poslabšajo tudi stanje številnih drugih, predvsem kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, bolezni srca in ožilja ter pljuč.»Še posebno so izpostavljene rizične skupine, kot so srčni bolniki in diabetiki. Zato v veselem decembru svetujemo zmernost tako pri hrani kot alkoholu. Priporočamo, naj bo jedilnik tudi v tem času kolikor se le da uravnotežen. Prisotni naj bodo zelenjava, sadje in izdelki iz polnovrednih žit. Le tako bomo zaužili dovolj vitaminov in mineralov ter zlasti vlaknin. Prebava nam bo hvaležna,« še polaga na srce predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.Številni podatki kažejo, da v zahodnih družbah v veselem decembru pridobimo v povprečju več teže kakor v preostalih mesecih skupaj! Kako se ogniti prazničnemu prenajedanju in ublažiti posledice pregreh, pa si preberite v okvirčkih.