Negovane radi kažemo

Noge obožujejo poletje! FOTO: Eternalcreative/Getty Images

Sadna nega



Pretlačimo banano, ji dodamo žlico medu in žlico sladkorja. Gladko zmešamo in nanesemo na stopala. Noge dvignemo na stol, v roke vzamemo knjigo in uživamo najmanj dvajset minut. Speremo z mlačno vodo in namažemo z negovalno kremo.

Nohte strižemo ravno in ne prekratko.

Noge večino leta skrivamo v zaprtih obuvalih, poletje pa je čas, ko jih zelo radi kažemo, in to ne le na plaži. In če jih niste zgledno negovali vse leto, imate te dni zagotovo polne roke dela z njimi. A nič ne de, vse še lahko nadoknadite, poletna nega stopal pa je redko nadležna in neprijetna – večinoma v njej kar uživamo, zato nikomur ne bo odveč. Kopeli za sprostitev, s katerimi obenem mehčamo kožo in lajšamo tudi težave pri vraščenih nohtih, so dobrodošle večkrat na teden. Če so noge utrujene, si natočimo hladno ali mlačno vodo, dodamo poljubno eterično olje in morsko sol ter uživamo. Po kopeli po potrebi odstranimo suho kožo s pilo ali kamnom in podplate namažemo z negovalnim balzamom.Nohte strižemo ravno in ne prekratko, postrižemo ali popilimo ostre robove in tako preprečimo, da bi se noht vrasel v kožo. Obrazne maske dobro poznamo, a učinkovite mešanice lahko pripravimo tudi za stopala: zmešamo rjavi sladkor, med, limonov sok in mandljevo ali oljčno olje. Vtremo jo v stopala in pustimo učinkovati petnajst minut, potem pa speremo z mlačno vodo in premažemo z negovalnim balzamom. Kurja očesa in otiščanci lahko grdo pokvarijo videz sicer negovanih stopal, zato tegobe odpravljamo po navodilih farmacevta, ki nam lahko priporoči mazila za razgrajevanje poroženelih plasti. Ko se spopadamo s kurjim očesom, noge redno namakamo v topli vodi, potem pa nežno odstranjujemo trdo kožo. Če želimo, pa lahko stopala prepustimo strokovnjaku in si privoščimo zanesljivo ter hitro učinkovito medicinsko pedikuro. Pri otiščancih je potrebno potrpljenje, saj jih ne smemo predirati, temveč zaščititi in po potrebi uporabiti protimikrobna mazila, še najbolje pa je nadlogo preprečiti: mesto, kjer lahko pričakujemo otiščanec, premažemo z mastno kremo ali vazelinom, lahko pa tudi uporabimo obliž za zaščito, dokler se stopalo ne privadi na obutev.A poleti je najbolje ravno to, da lahko pogosto hodimo bosi: mehka naravna podlaga bo kot balzam za naše noge, ki jih bomo končno osvobodili zadušljive in težke obutve ter jim dopustili, da zadihajo. Ko pa je obutev vendarle nujna, naj bo iz kar se da naravnih materialov, petke nosimo ob samo res posebnih priložnostih. Posebno pozornost namenjamo hudi nadlogi, ki je poleti, ko se veliko potimo, kar pogosta: glivice. Najbolje jih je seveda preprečevati, tako da v javnih kopališčih in sanitarijah nikoli ne hodimo bosi, z drugimi ne delimo brisače in obutve, po kopanju dobro obrišemo stopala, predvsem med prsti, redno menjamo nogavice, ki naj bodo iz naravnih materialov, noge čim pogosteje zračimo, potenje pa preprečujemo s pudri. Ob pojavu glivic smo na higieno še pozornejši in uporabljamo sredstva, ki jih dobimo v lekarni brez recepta.