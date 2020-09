Negibanje je nevarno

Za gibanje lahko poskrbite tudi doma. FOTO: Fizkes/Getty Images

Že pol ure gibanja na dan prinaša velike koristi

Zdravniki in drugi strokovnjaki nenehno poudarjajo, kako zelo pomembno je gibanje, ne le za vzdrževanje telesnega zdravja, pač pa tudi za izboljšanje mentalnega, stanja duha. Možgani začenjajo izgubljati kognitivne funkcije že po desetih dnevih brez telesne dejavnosti. Zlasti je vzdrževanje te pomembno v času pandemije, ko marsikdo dela od doma in se morda spopada s tesnobo, strahom zaradi virusa. Gibanje sprošča kemikalije, zaradi katerih se počutimo dobro, saj krepijo občutek zadovoljstva, sreče in hkrati blokirajo receptorje bolečine, smo tudi mirnejši in sproščeni; če nam teh pomembnih hormonov manjka, smo bolj tesnobni, depresivni.Poleg tega gibanje pomaga ohranjati fokus, ostrino, laže poiščete rešitev, izhod iz situacije, ki se zdi na prvi pogled brezizhodna, je tudi sredstvo za sproščanje negativih čustev. Če ves dan presedimo, dopoldne za računalnikom, popoldne pa v fotelju pred televizorjem, se bodo negativna čustva okrepila in postali bomo negativec – tudi to je namreč lahko povezano z negibanjem.Telesna dejavnost koristi možganom, krepi spomin, spodbuja nas k razmišljanju, reševanju težav, laže se odločamo in opravljamo tudi več nalog hkrati. Za vse to ni treba ure teči, dovolj je že manjša aktivnost, denimo sprehod, če se odpravimo v hrib, še toliko bolje. Možgani so brez gibanja utrujeni, pravijo strokovnjaki, to pa otežuje izpolnjevanje obveznosti in ovira motivacijo.Če smo večinoma sedeči, bomo seveda začeli postopoma, kar nenehno ponavljamo: če imate kolo, se zapeljite naokoli, sicer pa nataknite superge in pojdite na sprehod, sprva počasi, potem vedno hitreje, čez čas v hojo vključite tek, najprej minuto, potem dve in tako naprej. S pridobivanjem kondicije bo večja tudi samozavest. Na drugi strani negibanje zmanjšuje našo samozavest.Zapisali smo, da smo zaradi gibanja mirnejši in bolj sproščeni, redna telesna dejavnost namreč prežene stres in stresni hormon kortizol. Da o še dodatnem plusu, to je nižji telesni teži in več čvrstih mišicah, sploh ne govorimo. Torej, tako kot si vzamete čas za delo, družino, prijatelje in spanje, si ga vsak dan vzemite še nekaj za gibanje, polurni sprehod, kolesarjenje, lahko preskakujete kolebnico, če imate partnerja, igrajte badminton, dvigujte uteži, lahko kar plastenke vode, kilogram riža ... Že pol ure rekreacije na dan izboljšuje spomin, zmožnost razmišljanja in obdelovanja informacij, upravljanje stresa, preprečuje mentalne težave, nevrodegeneretavine bolezni in, kar ni nepomembno, krepi odpornost!