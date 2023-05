Nedopustno je, da lahko na najhujše diagnoze čakamo več mesecev

Jeseni se na področju zdravstvenih zavarovanj obetajo konkretne spremembe, predvsem kar zadeva dopolnilno zavarovanje, ki naj bi se po napovedih prestrukturiralo v obvezno. Ne glede na spremembe pa bo skrb za hiter dostop do zdravnika in posledično pravočasnega zdravljenja še vedno podobna: z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem boste ohranili višji standard kakovostnih zdravstvenih storitev, ki vam bodo omogočale lažjo in hkrati ugodnejšo pot do zdravja.

Naročnik oglasne vsebine je PRVA Osebna zavarovalnica, d.d.