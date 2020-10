Ne uklonite se brez besed

Šef vas postavi pred dejstvo glede projekta, ki ga opravljate. Delali boste več, in to za manj denarja. Poleg tega vas opomni, da delate napake in da je recesija, zato bodite ponižno tiho in se veselite, da sploh lahko delate. Vse v vas kriči, da gre za manipulacijo, toda ker vam dolgujejo kar nekaj denarja in nimate druge možnosti, s cmokom v grlu prikimate. Nadaljevanje je še hujše – ker niste ugovarjali, se mu zdijo v prihodnje takšno ravnanje in takšni delovni standardi povsem primerni.



Psihologi svarijo, da si, če se brez besed uklonite, delate medvedjo uslugo in bi bilo bolje, da že na začetku poveste svoje mnenje. Na koncu boste namreč v vsakem primeru povedali, da vam to ni prav, in če se šef ne bo pripravljen pogajati, boste iskali drugo zaposlitev in sčasoma odšli. Edina razlika je, koliko boste vmes trpeli, v vas se bo nabirala jeza, v tej vibraciji pa boste posledično težje spremenili situacijo. Če tvegate, ste pogumni in že takoj poveste, da ta scenarij za vas ni sprejemljiv, si lahko dolgoročno prihranite ogromno težav.