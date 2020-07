Ne stiskajte mozoljev

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Najpogostejši sprožilec aken so hormonske spremembe. FOTO: Vladimirfloyd/Getty Images

Preverjeni izdelki

Dermatologi za nego aknaste kože svetujejo uporabo dermatološko preverjenih kozmetičnih izdelkov, ki so namenjeni problematični in mastni koži. Izbiramo lahko med fluidi, ki so primerni za zelo mastno kožo, ali pa nemastnimi vlažilnimi kremami, ki so primerne za občutljivo in mešano kožo. Ti izdelki lahko vsebujejo vitamine A, C, E, provitamin B5 in tudi spojine z blagim protimikrobnim in protivnetnim delovanjem.

Obvezno čiščenje

Sonce ima sicer blagodejen učinek na aknasto kožo, a stanje lahko poslabšajo kreme za sončenje.

Najpogostejši sprožilec aken so hormonske spremembe, posebno spolni hormoni, zato najpogosteje povzročajo težave najstnikom. Zvišanje moških spolnih hormonov, zlasti testosterona tako pri fantih kot dekletih, spodbudi povečano nastajanje mastne snovi oziroma loja, ki jo izločajo žleze lojnice v koži, da ta ostaja vlažna in prožna.Akne nastanejo, če žleze začnejo tvoriti preveč loja, ki zamaši mešiček pri dlaki. Tako ujeti mozolj se lahko oblikuje v podkožni ali pa se pokaže kot ogrc na površini kože. Težava nastane, ko se ogrc ognoji in nastane boleč mozolj, poln gnoja. Takšni mozolji se pojavljajo na vidnih delih kože, na obrazu, vratu, na zgornjem delu prsnega koša in tudi na hrbtu, kjer je tudi več lojnic kot na drugih delih telesa.A čeprav se tako zdi, akne niso težava le najstniškega obdobja. Kot pravijo dermatologi, se ta vnetna kožna bolezen lahko pojavi v katerem koli življenjskem obdobju, vse pogostejša postaja med 20. in 40. letom starosti. Nič nenavadnega ni, da se pri nekaterih ženskah pojavijo vsak mesec za nekaj dni pred začetkom menstruacije.Kožo moramo negovati vsak dan. Še posebno to velja za mozoljasto in aknasto kožo. Pri odpravljanju in zdravljenju aken si lahko pomagamo sami, s tem da upoštevamo prvo pravilo: aken nikoli ne stiskamo ali praskamo ali kako drugače mehansko odstranjujemo. Dermatologi svetujejo, da dvakrat na dan skrbno očistimo kožo, jo navlažimo in nahranimo. Tako bomo odstranili maščobni sloj z nje in s tem preprečili zapiranje izvodil lasnih mešičkov in nastanek novih mozoljev.Pri tem svetujejo uporabo neodišavljenih, blagih čistilnih gelov ali tonikov, ki jih nežno nanašamo na kožo. Zlasti poleti dermatologi odsvetujejo uporabo kozmetike, tekočin ali krem, ki mašijo pore ali povzročajo kakšen alergijski odziv. To velja tudi za kreme za sončenje, ki jih je praviloma treba uporabljati vse leto, a ne smejo biti vodoodporne, da ne bi dodatno mašile por.Prav tako se uprite skušnjavi, da bi mozolje skrivali pod debelimi plastmi pudra. To bo namreč že tako občutljivo kožo še dodatno razdražilo in povzročilo še več mozoljev. Če ti kljub vsem ukrepom ne izginejo, se o nadaljnji negi in zdravljenju posvetujte z dermatologom.