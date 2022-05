Ne samo barva, tudi oblika vaših oči razkriva vaš pravi značaj

Tako kot lahko barva oči razkrije nekatere pomembne stvari o osebi, lahko tudi njihova oblika. Pa poglejmo.

Neenaka razdalja med očmi

Posamezniki s to značilno obliko oči so sposobni videti stvari z drugačne perspektive. So iznajdljivi in ​​radi analizirajo stvari. Z drugimi besedami, ponujajo edinstven vpogled.

Enaka razdalja med očmi

Ljudje, ki imajo enako razdaljo med očmi, imajo uravnotežen in jasen pogled na svet.

Blizu ležeče oči

Ljudje, ki imajo eno oko bližje drugemu, veljajo za dramatične. A na splošno nimajo odprtega pogleda na svet. Prav tako so običajno preveč odvisni od drugih in se slabo spopadajo s stresom.

Globoko usidrane oči

Ta oblika oči je značilna za intenzivno, posesivno, a tudi pozorno osebo. Ljudje z globoko usidranimi očmi so idealisti, ustvarjalni in romantični.

Poševne oči

Obstajata dve vrsti poševnih oči: oči, ki so obrnjene navzgor (»mačje oči«), in oči, ki so obrnjene navzdol. Ljudje z »mačjimi očmi« bodo naredili skoraj vse, da bodo dobili to, kar si želijo. Ljudje z očmi, obrnjenimi navzdol, pa imajo običajno nizko mnenje o sebi in so prepuščeni na milost in nemilost drugih. Prav tako ne znajo reči »ne«.

Oči v obliki mandlja

Te oči so okrogle in rahlo zašiljene proti koncem. Ljudje, ki imajo takšne oči, so mirni in samozavestni. Hkrati imajo čudovito dušo in so zelo strastni v vsem, kar počnejo, piše Najžena.