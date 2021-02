Ne prhajmo se z vročo vodo

Previdno nad dlake v nosu FOTO: Thinkstock/Getty Images

Preden ga uporabite, počakajte deset minut. FOTO: Vasyl Dolmatov/Getty Images

Milo, trdo ali tekoče, naj vsebuje tudi vlažilne sestavine.

Vsak dan se prhate in tako vzdržujete higieno, a ni vseeno, kako se tuširate. Najpogostejši napaki sta, da se umivamo predolgo in s prevročo vodo. Seveda ne pravimo, da se prhajte z mrzlo, a naj ne bo prevroča, saj taka kožo izsušuje. Pomembno je tudi, kakšno milo uporabljate, vsako, naj bo trdo ali tekoče, naj vsebuje tudi hidratantne sestavine, da ne bo izsušilo kože.Pomembno je tudi, da s kože res dobro sperete milo in z las šampon, saj lahko nalaganje sredstev za umivanje kožo razdraži in zamaši pore. Zlasti bodite pozorni na hrbet. Po šamponiranju na lase nanesite še balzam, ne samo na konice, pač pa na celotno dolžino las, ne pa tudi na lasišče; lase potem dobro speremo.Če uporabljate masažno rokavico ali krtačo, ne bodite pregrobi, saj v tem primeru lahko s kože odstranimo njeno zaščitno bariero. Pomembno je, da kožo le nežno zmasiramo. Pri umivanju uporabljamo lastne roke, če res ne morete brez pripomočkov, kot so gobice, jih redno menjajte, bombažne rokavice pa redno perite.Po prhanju kožo z brisačo le nežno popivnajte in takoj nanesite kremo oziroma losjon: vlažilne sestavine v njih se najbolje vpijejo v kožo, ko je ta še malo vlažna. In če kremo nanesemo takoj po prhanju, dezodoranta ne uporabimo takoj: zanj mora biti koža suha. Pod pazduhami se dobro obrišemo in počakamo nekaj minut, preden se odišavimo.Si odstranjujete dlačice iz nosu? Dlačice preprečujejo prahu, pelodu in drugim alergenom vstop v pljuča, zato si jih ni treba v celoti odstraniti, le tistih se lotite, ki kukajo iz nosnic.Kdaj se nazadnje oprali krtačo za lase? Morala bi biti čista, saj se na njej kopičijo bakterije, prah, olje, vse to pa prenesemo na lase, ki se tako hitreje mastijo in postanejo umazani.V času novega koronavirusa smo se navadili roke redno umivati, z milom in vodo, bolj je vroča, boljše je. Narobe! Če bi se res hoteli z vodo spraviti nad viruse, bakterije, bi morala imeti sto stopinj. Roke si umivajmo s toplo vodo, da kože ne bomo izsušili, potem pa poskrbimo še za vlažilno kremo, zlasti če pogosto uporabljamo razkužilo.