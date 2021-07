Ne pred spanjem

Ne le da se tako kopičijo kilogrami, naslednji dan se tudi težje koncentriramo.

Za vzdrževanje teže in ohranjanje zdravja moramo poskrbeti za redno telesno dejavnost pa tudi pri hrani je treba paziti, saj ne smemo zaužiti več kalorij, kot jih porabimo. Pomembno je tudi, da ne jemo prepozno, vsaj dve uri pred spanjem naj ne bi jedli.Lanska raziskava je primerjala dve skupini ljudi, starejših od 50 let, ki so čez dan pojedli enako število kalorij, le da je ena zadnji obrok pojedla pozno zvečer, druga pa prej. Prva skupina je med spanjem počasneje izgubljala kilograme v primerjavi z drugo.Druga raziskava je potrdila, da je pri tistih, ki večerjajo ob 22. uri namesto ob 18., višje tveganje razvoja debelosti in tudi metabolnega sindroma, motnje presnove, ki se med drugim kaže kot trebušna debelost, povišan holesterol in povišan krvni tlak. Vsa ta višajo tveganje nastanka bolezni srca in ožilja ter sladkorne bolezni. Poleg tega tisti, ki pozno jedo, najverjetneje slabše spijo, potrebujejo več časa, da utonejo v spanec, ta je nemiren, naslednji dan pa se seveda spopadajo z utrujenostjo.Težave so tudi s koncentracijo, zlasti če zvečer zaužijete nezdravo hrano; ta naslednji dan prinese še drisko in glavobole, ki nikakor ne prispevajo k učinkovitosti na delovnem mestu.