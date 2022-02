Varnost in zdravje na prvem mestu: Ne precenjujmo svojih sposobnosti

Zimske počitnice so pred vrati, slovenske družine jih tradicionalno preživljajo športno in v naravi. Strokovnjaki pri tem opozarjajo predvsem na previdnost in dobro telesno pripravljenost, varnost in zdravje naj bosta venomer na prvem mestu!

»Telesna pripravljenost in ogretost telesa sta zelo pomembni,« poudarja prof. dr. Blaž Mavčič, dr. med, spec. ortopedije iz Medicinskega centra Barsos.

»Tako pripravimo mišice in skelet na telesni napor ter pomembno zmanjšamo nevarnost poškodb, vadba je učinkovitejša. Na vrhu proge oziroma pred prvim spustom je pravi trenutek za ogretje mišic. Tudi pripravljenost igra ključno vlogo. Če prej nekaj let niste stali na smučeh, ni ravno najboljša ideja, da je prvi spust po najbolj strmi progi. Preizkusite svoje sposobnosti na položni progi in nato počasi stopnjujte intenzivnost.«

Nasvet vsekakor velja upoštevati, poškodbe nam lahko zagrenijo ne le počitnice, ampak preostanek smučarske sezone, zato jih z odgovornostjo poskusimo preprečiti. Ne nazadnje so lahko nekatere tudi usodne, svari sogovornik: »Vseh padcev ne moremo preprečiti, lahko pa ublažimo škodo, zato so na snegu zelo pomembni uporaba čelade in primerne opreme, previdnost ter upoštevanje svojih sposobnosti brez pretiravanja.

Čelada ob padcu pomembno varuje glavo. FOTO: Photobac/Getty Images

Ob padcu kaj hitro z glavo udarimo ob skalo, drevo ali drugo osebo. Natrganje notranje stranske kolenske vezi se lahko med smučanjem in deskanjem zgodi kot posledica prevelike sile vpete smuči ali deske na nogo. Zelo pogosto se poškoduje sprednja križna vez, najraje ob nenadnih zaustavljanjih, rotacijah in prekomernih iztegnitvah, zato je med smučanjem in deskanjem ključno nadziranje hitrosti. Tudi zlom zapestja je ena pogostejših poškodb na belih strminah, pa izpah rame.«

Ne smemo pozabiti niti na raztezanje po športno preživetem dnevu, nadaljuje prof. dr. Mavčič: »Zimski športi zelo obremenijo nekatere dele telesa, še posebno kolena. Zato je pomembno, da po smučanju izvedemo nekaj razteznih vaj in sprostimo mišice, da se izognemo bolečinam. Morda se bodo te pojavile nekoliko pozneje, še posebno ob gibih, ki jih ne izvajamo vsak dan, vendar z vajami poskrbimo, da jih primerno ohladimo. Hujše bolečine v mišicah zvečer ali naslednji dan so jasen znak pretiravanja, takrat velja vzeti dan počitka. Priporočljivo je raztezanje z nekaj preprostimi vajami tudi dan po aktivnosti.«

Hujše bolečine v mišicah zvečer ali naslednji dan so jasen znak pretiravanja.

Pomemben del opreme so tudi oblačila, ki jih izbiramo smiselno glede na vremenske razmere. Velja upoštevati pravilo treh slojev, ki omogoča odvzemanje ali dodajanje plasti, sklene sogovornik: »Izberite vodoodporni material, ki po možnosti odbija vlago. Podobno velja za rokavice. Dobre nogavice skupaj z udobnimi smučarskimi ali deskarskimi čevlji omogočajo ustrezno kroženje krvi v nogah, zato je vredno vložiti v kakovostno opremo. Vedno znova je treba poudariti pomen čelade in smučarskih očal, ki omogočijo boljšo vidljivost v primeru sonca in bleščanja.«