Ne praskajmo se: če traja več kot šest tednov, je srbenje kronično

Dražeč in močan občutek srbenja lahko nastane zaradi najrazličnejših vzrokov, bodisi zunanjih bodisi so lahko posledica določene bolezni. Koža nas lahko srbi zaradi pogostega in čezmernega umivanja, zlasti če uporabljamo intenzivna in ostra mila.

Srbež lahko povzročajo najrazličnejše kopeli, pralni praški, pregroba oblačila, stranski učinki določenih zdravil, prav tako različne alergije, tudi na hrano. Morda je posledica nezdravljene bolezni, kot so na primer bolezni ščitnice ali diabetes, pa tudi posledica kakšne kožne bolezni, pravijo dermatologi.

Težave nastanejo tudi zaradi čezmernega umivanja. FOTO: Vadimguzhva/Getty Images

Med kožna obolenja, ki jih spremlja srbež, spadajo suha koža, alergijski kontaktni dermatitis, atopijski dermatitis oziroma ekcem, koprivnica, luskavica, garje, ušivost, infekcijske in avtoimunske kožne bolezni, piki žuželk, kožni limfomi, bolezni, ki spremljajo različne maligne tumorje, reakcije kože na ultravijolične (UV) žarke.

Vsak ga doživlja drugače

Srbež (lat. pruritus) je neprijeten kožni dražljaj, ki izzove praskanje, in najpogostejši dermatološki simptom. Nemogoče ga je izmeriti, saj gre za pojav, ki ga vsakdo doživlja drugače. Če traja do šest tednov, govorimo o akutnem srbenju, potem pa gre za kronični srbež, ki je vreden obravnave pri zdravniku. Srbenje kože lahko čutimo po vsem telesu ali le na enem delu. Blag povzroča le neugodje, močan in dolgotrajen pa nam lahko zelo poslabša kakovost življenja, saj ga pogosto spremljata nespečnost in depresija, pravijo dermatologi.

Iz domače lekarne Pri srbeči koži oziroma ekcemu si lahko pripravimo kopel z dvema žlicama jabolčnega kisa, v njej se sproščamo do 15 minut. Nobena raziskava sicer ni potrdila, da jabolčni kis zmanjšuje simptome ekcema, vendar uravnava kislost kože in se bori proti bakterijam.

Ne praskajmo se, svetujejo dermatologi. Če vemo, da srbenje povzroča zunanji dejavnik, bodisi kozmetični izdelki bodisi oblačila, jih ne uporabljamo oziroma ne nosimo več. Da bi pomirili razdraženo kožo, namesto mila uporabljamo mleko ali gel za kopanje in prhanje, po umivanju pa na srbeče mesto nanesemo kremo ali gel, ki kožo pomirja, kot je na primer aloe vera. Za vse je priporočljivo, da pri osebni negi uporabljajo le neodišavljene izdelke, se izogibajo dolgim in vročim kopelim, ki izsušujejo kožo in lahko še povečajo razdraženost.

Kot zapišejo strokovnjaki v knjigi Zdravimo z naravo, lahko za pomiritev srbeče kože uporabimo nekatera protivnetna zelišča, kot so ognjič, kamilica ali navadna zvezdica, ki jim pravimo tudi kurja črevca. Hladen obkladek z ognjičevim čajem položimo na prizadeto mesto, to lahko mažemo s kamiličnim ali ognjičevim mazilom.

Močan in dolgotrajen srbež nam lahko poslabša kakovost življenja, saj ga pogosto spremlja nespečnost.

A preden se odločimo za zdravljenje z zelišči, se o tem posvetujmo z osebnim zdravnikom ali dermatologom. Zeliščno zdravljenje je namreč pri vsakem posamezniku drugačno, prilagojeno njegovi občutljivosti za hrano, stresnim obremenitvam in okoljskim dejavnikom.