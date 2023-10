Ne ovc, štejte orgazme

Se v gluhi noči premetavate po postelji in potem štejete ovce, da bi lažje zaspali nazaj? Raje si privoščite seks. Če smo bolj natančni: orgazem je tisti, ki vas bo zazibal v dolg spanec. Lahko ga dosežete s partnerjem ali sami.

Od nekdaj velja, da lahko vroče posteljne igrice pomagajo, da hitreje in tudi bolje zaspimo, zdaj pa so to teorijo potrdili raziskovalci. Ugotovili so, da kar 75 odstotkov ljudi bolje spi, če so bili prej spolno aktivni, to pa vam obenem pomaga tudi ohranjati mladostni videz ter doseči večjo fizično in čustveno vez s partnerjem.

Med strastnim spolnim odnosom telo sprošča oksitocin, hormon, ki pomaga pri sproščanju in lahko povzroči tudi zaspanost in dober sen. Slednje zlasti, ko doživite orgazem, pravijo raziskovalci. Oksitocin, imenovan tudi hormon ljubezni, se sicer sprošča že med predigro, objemanjem, poljubljanjem, božanjem, tudi nežna masaža pred spanjem bo pospešila sproščanje oksitocina in drugih hormonov dobrega razpoloženja ter v splošnem dobro vplivala na zdravje.

Spolno življenje pač na različne načina vpliva na nas, na naše razpoloženje, tudi zdravje. Seks poveča sposobnost telesa, da tvori zaščitna protitelesa proti bakterijam, virusom in drugim klicam, ki povzročajo pogoste bolezni. Seveda za negovanje imunskega sistema potrebujemo še ustrezno prehrano, redno gibanje ter dovolj spanja. Pa smo spet na začetku.