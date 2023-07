Ne marate svojih dlak? Lahko so vaše zaveznice

Vroč poletni večer in s prijatelji sedite na terasi. Imate občutek, da med vsemi tam zbranimi komarji najbolj napadajo prav vas? Če da, potem ste morda eden od tistih posameznikov oziroma posameznic, ki so pravi magnet za te nadležne žuželke. Eden od razlogov za to, kot so v študiji ugotavljali raziskovalci z newyorške univerze Rockefeller, bi lahko bile določene kisline, ki jih ljudje proizvajajo na svoji koži. Ko namreč te pridejo v stik z zdravimi bakterijami na koži, se razvije določen vonj, ki je lahko prava vaba za komarje. »Če imate tega zelo veliko na vaši koži, boste eden od tistih, ki bodo na pikniku deležni največ pikov komarjev,« je na kratko razložila avtorica študije Leslie Vosshall in dodala, da se teh kislin ne morete znebiti. Pojasnila je še, da so te »mastne molekule« del naravnega vlažilnega sloja kože in da jih ljudje proizvajajo v različnih količinah.

Manjša poraščenost pri ljudeh vsaj delno deluje kot obramba pred ektoparaziti.

A kljub temu so prav rezultati omenjene študije lahko dober razlog za razvijanje še bolj učinkovitih razpršil za zaščito pred komarji. Toda nevrobiolog z Univerze v Washingtonu Jeff Riffel pravi, da odkrivanje načinov za boj proti komarjem nikakor ni tako enostaven, saj so se ti insekti razvili v »vitke, zlobne stroje za pikanje«. To je pokazala tudi omenjena študija, saj so raziskovalci v poskus vključili komarje, ki so jim gene preoblikovali tako, da so imeli poškodovan voh. In kljub temu so si za tarčo še vedno izbrali t. i. magnete za komarje.

Najraje imajo gladko. FOTO: Abelbrata/Getty Images

Že pred leti so se raziskovalci ukvarjali tudi z vprašanjem, ali lahko na število pikov komarjev vpliva tudi dlakavost njegovih žrtev. Pogosto naj bi vas pičili prav na spodnji strani zapestij in gležnjev, kjer je stopnja poraščenosti najmanjša. Komarji naj bi v tem primeru vložiti manj truda, da se prisesajo na kožo, pa četudi so ravno ti telesa poleti med najbolj izpostavljenimi.

Isabelle Dean in Michael T. SIva-Jothy sta omenjeno ugotovitev preučevala v že pred desetimi leti objavljeni študiji, v katero sta k sodelovanju povabila 10 žensk in 19 moških. Dognala sta, da že majhne puhaste dlačice na koži posteljnim stenicam otežijo oziroma podaljšajo iskanje kože gostitelja, da bi se po ugrizu vanjo lahko hranile s krvjo. Hkrati prav te dlačice človeku olajšajo iskanje zunanjih zajedavcev oziroma ektoparazitov. »Naši podatki kažejo, da manjša poraščenost pri ljudeh vsaj delno deluje kot obramba pred ektoparaziti,« med drugim še piše v zaključkih študije.