Ne iščite popolnosti: izgorelost na delovnem mestu vas lahko ohromi

Kar 97 odstotkov pripadnikov generacije Z (to so tisti, rojeni med letoma 1995 in 2020) se po najnovejši raziskavi globalnega podjetja za zdravstvene storitve Cigna sooča z izgorelostjo na delovnem mestu. »Po vsej Evropi je 77 odstotkov zaposlenih izjavilo, da so pod stresom, vendar se to poveča na 86 odstotkov za generacijo Z, staro od 18 do 24 let, in na 81 odstotkov za od 25- do 34-letne milenijce. Opazimo tudi, da neobvladljiv stres prizadene četrtino starih med 18 in 24 let, skupaj z ogromnimi 97 odstotki, ki doživljajo skrb vzbujajoče simptome, kot so glavoboli, izguba apetita in težave s spanjem,« je pojasnil direktor Cigna Europe Arjan Toor.

Narediti je treba konec vsakršnemu ugajanju.

Izgorelost se je, kot je še pokazala raziskava, v zadnjih treh letih povečala tako zaradi višjih življenjskih stroškov kot tudi posledic pandemije covida-19, zaradi česar se še posebno mladi počutijo preobremenjene in izčrpane na delovnih mestih. Omenjenemu stanju se v službi seveda ne morejo izogniti niti nekateri njihovi starejši kolegi.

Pri izgorelosti na delovnem mestu strokovnjaki govorijo o treh vrstah: preobremenitveni, iz dolgočasja in zaradi neuspehov. Preobremenitvena se zgodi, ko iz dneva v dan delate vedno več in več, ker hlepite po uspehu; na eni strani boste morda v službi zaradi tega res bolj cenjeni in imeli boljšo plačo, a žal za ceno slabšega zdravja. Izgoreli lahko postanete tudi zato, ker se v službi dolgočasite, ker imate občutek, da vas premalo cenijo, in ker ste prepričani, da ste sposobni bistveno bolj zahtevnih nalog, a vam delodajalec tega ne omogoča. Sčasoma postanete cinični in se začnete izogibati odgovornostim. Pri tretji vrsti zaradi neuspehov v službi razmišljate, da ste nesposobni za delo, oziroma začnete dvomiti o svojih sposobnostih, talentih in dosežkih.

Z izgorelostjo se lahko začnete spopadati šele, ko jo prepoznate. Šele takrat namreč sledi poprava škode, in sicer tako, da poiščete pomoč in začnete obvladovati stres. Potem pride odpornost: vseskozi skrbite za svoje fizično in čustveno stanje in s tem preprečite vrnitev na stara pota. V primeru izgorelosti na delovnem mestu v pogovoru nadrejenemu povejte, kaj vas skrbi, in morda boste lahko skupaj z njim kaj spremenili, dosegli rešitev, kompromis. Pomoč lahko poiščete tudi pri sodelavcih, prijateljih, ljubljenih ali strokovnjaku. Nikar ne pozabite na redno telesno aktivnost, saj se boste lažje soočali s stresom, in spanje, ki vam bo vrnilo dobro počutje in hkrati varovalo zdravje. Skratka, spremeniti je treba življenjski slog.

Sebe postavite na prvo mesto

Mag. Agatha Kopac, transformacijska aI-coachinja z Inštituta za sr(e)čno družbo, je v majski izdaji revije Onaplus med drugim pojasnila, da izgorela oseba pred padcem ne živi svojega življenja, sebe, ampak živi nad svojimi sposobnostmi, ugaja okolici in si v svojih vlogah prizadeva za popolnost – popolna partnerica, hči, mama, sodelavka, prijateljica, državljanka ali pa popolni sin, oče ...

»Zaradi strahov prekomerno porablja svojo energijo. Ko jo telo ustavi in pravi, da ne zmore več, je izčrpana, a še vedno išče samo to, kako spet najti energijo, da si bo lahko nadela masko popolnosti, ugajala in ohranjala popolni lažni jaz. Vedno bi lahko storila še več ali še bolje. Domovanje na primer ni nikoli dovolj čisto in pospravljeno ali pa je delo v službi nenasitno. Oseba ni sposobna uvideti resničnega stanja. Soočenja s trenutno situacijo sploh ne vidi kot možnosti. Vse stori, da bi ohranila svojo staro identiteto.«

Dodaja še, da se mora izgorela oseba čim prej sprijazniti s tem, da način življenja, ki ga je bila vajena, morda ni več mogoč. »To vključuje potrebo po preoblikovanju prejšnjih prioritet in ciljev v življenju. Mogoče se mora soočiti z zmanjšanjem sposobnosti za opravljanje prejšnjih aktivnosti, kot so delo, študij, hobiji in drugo. Morda se je treba čemu odpovedati, kaj menjati. Ključno je, da izbere sebe pred drugimi in se postavi na prvo mesto. Narediti mora konec vsakršnemu ugajanju. Temu se reče ljubezen do sebe. Hujša ko je stopnja izgorelosti, bolj lahko vključuje težave z občutkom, da svojega življenja nima več pod nadzorom, da ne bo zmogla preživeti, da ne bo imela moči, da bi naredila potrebne spremembe za okrevanje. Občutek nemoči lahko vzame tla pod nogami prej na videz zelo trdnim osebam. Če se takrat obrnemo po strokovno pomoč, nam bo prihranjeno marsikatero tavanje po stranpoteh,« je med drugim še razložila strokovnjakinja.