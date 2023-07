Ne ignorirajmo žeje, posledice so lahko neprijetne

Koliko vode spijete na dan? Če komaj kakšen kozarec, potem se je nad tem dobro zamisliti in v prihodnje poskrbeti za večji vnos. »Vodo lahko v telo vnašamo neposredno v obliki tekočine: voda, mleko, juha, ali posredno kot sestavino hrane: sadje in zelenjava so pretežno iz vode,« poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in dodajajo, da ima voda pomembno vlogo pri uravnavanju telesne temperature, po krvi preskrbuje celice s hranili in kisikom, odplavlja odpadne snovi, je v prebavnih, sklepnih in drugih telesnih tekočinah, varuje organe in vezivna tkiva.

Subjektivni znak, da ste dehidrirani oziroma da ste spili premalo vode, je seveda žeja. In če še to ignorirate, se bodo kmalu pojavili bolj resni znaki: glavobol, utrujenost, izguba teka, suha usta, pospešen utrip. »Opazimo zmanjšano napetost oziroma prožnost kože ter zmanjšano vlažnost sluznic, vdrte oči,« opišejo na NIJZ. Dehidriranost lahko zaznate tudi v urinu, pravijo: »Temno rumen ali rumeno rjav urin je jasen kazalnik pomanjkanja vode v telesu.«

Dnevni vnos vode (izračun) Dnevna količina vode (v litrih) = telesna teža (v kg)/30

In zdaj odgovor na zgoraj zastavljeno vprašanje. Pogosto lahko slišimo nasvet, da je treba na dan spiti vsaj dva litra vode. Pa je res tako? »Izgubljeno vodo je treba stalno nadomeščati, predvsem s popitimi tekočinami. Nekaj je zaužijemo s hrano, nekaj se je tvori pri presnovi hranil v telesu. Za osnovne fiziološke potrebe (preživetje) – pitje, naj bi zadoščalo povprečno 2 do 3 litre, za otroke do 10 kg naj bi bila ta količina liter na dan,« pravijo na NIJZ, kjer v zvezi s tem vsekakor svetujejo preventivno ravnanje: »Začnite in zaključite dan s kozarcem vode, vmes pa jo pijte še večkrat. Vaše telo izloča vodo, tudi ko spite.«

Po telesni aktivnosti boste potrebovali še kakšen dodaten deciliter. FOTO: Maridav/Getty images

V primeru, da želite natančno vedeti, koliko vode bi morali spiti čez dan, to lahko izračunate. Najprej morate vedeti, koliko kilogramov tehtate. To število nato delite s 30 in dobljeni rezultat vam pove, koliko litrov vode na dan morate spiti. Na primer, če ste težki 60 kilogramov, morate spiti dva litra na dan, če 100 kilogramov, pa 3,3 litra. Kaj pa, če ste fizično aktivni? Takrat morate vnos vode v telo seveda povečati. Zato za vsako uro telesne aktivnosti dodajte še 3,5 decilitra vode. Torej, če se v fitnesu potite eno uro, težki pa ste 60 kilogramov, na dan spijte dva litra vode plus dodatnih sedem decilitrov.