Če ne morete zaspati nazaj, vstanite in pojdite v drug prostor.

Težave s spanjem so pogoste in vplivajo na naše dnevno funkcioniranje, pogosto tudi na odnose, saj smo nenaspani bolj razdražljivi in le težko preživljamo kakovosten čas v družbi drugih. Težko zaspite nazaj, ko se prebudite sredi noči? Zbrali smo nekaj nasvetov, poskusite.Preverite, ali vas moti kakšna svetloba, ne mislimo luči, morda je kriva svetloba, ki jo oddaja elektronika, ali pa tista, ki prihaja z ulice. Podobno je s hrupom, tudi ta je znan motilec. Čim bolj zatemnite sobo, v kateri spite, zaprite vrata, okna, v ušesa pa vtaknite čepke.Če še po dvajsetih minutah ne morete zaspati in se premetavate, raje vstanite in pojdite v drug prostor, tam pa počnite nekaj, kar vam bo odvrnilo misli – berite, glejte TV, kvačkajte, poslušajte glasbo – in boste lažje zaspali. Pustite pametni telefon na polički, zaslon namreč oddaja modro svetlobo, ki vpliva na melatonin, hormon, ki ga povezujemo s spanjem. Nikar ne glejte na uro, to nikakor ne pomaga k sproščanju, le še bolj napeti boste, saj boste nenehno razmišljali le, kako dolgo že ne morete zaspati.Raje si pomagajte z meditacijo in dihalnimi vajami, ki pomagajo umirjati um in sproščajo. Izdihnite glasno skozi usta, zaprite usta in vdihnite skozi nos, v mislih štejte do štiri, potem zadržite dih in štejte do sedem, potem zrak spet glasno izdihnite skozi usta, naj traja osem sekund; ponovite trikrat. Poleg tega čim bolj sprostite mišice, pomagajte si s tole tehniko: zaprite oči in umirjeno dihajte, osredotočite se na obraz in sprostite vsako mišico posebej, v mislih preidite na obraz, ramena in nadaljujte sproščanje vsega telesa vse do stopal.Pripravite si lahko čaj, na primer sivkin, in nataknete nogavice: ljudje, ki spijo v nogavicah, imajo potrebo po zaščiti in ugodju, kdo ve, morda pa boste bolje spali.