Ne delujte z negativnimi čustvi

Tudi če želite nekoga potolažiti, se povezati ali zbližati z njim, ga podpreti in razumeti, tega ne počnite z negativnimi čustvi, svetujejo duhovni učitelji. Z drugimi besedami, če je prijatelj zamorjen na primer zaradi odpovedi v službi in mu želite nuditi oporo in pomoč, se z njim ne pogovarjate o brezposelnosti, omejenih zaposlitvenih možnostih, ne tarnajte z njim in dodajajte negativnosti, črnogledosti in strahov njegovemu pesimizmu.

Ko uporabljamo negativna čustva, da bi se z nekom zbližali, se odpovemo svoji visoki energijski vibraciji in se spustimo na njegovo raven nesreče, obupa in pomanjkanja. Toda z energijsko nizke točke skupnega trpljenja v resnici ne moremo pomagati nikomur – ne njemu ne sebi. Če je vaš prijatelj depresiven, ni treba, da ste tudi vi. Lahko ste sočutni, ne da se spustite v njegovo črno luknjo, svetujejo terapevti. Še več, samo če ostanete na visoki čustveni vibraciji, mu lahko zares pomagate in predlagate smiselne rešitve, ko se bo tudi sam pripravljen dvigniti z dna.