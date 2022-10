Ne čakajte, da vam srce sporoči, da ne more več opravljati svoje funkcije

Za zdravo srce, če se želimo izogniti boleznim srca in živeti brez hujših zdravstvenih težav, je treba skrbeti vse življenje. Vsako leto 29. septembra zaznamujemo svetovni dan srca, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije pa ob tem dnevu spodbuja vse: s srcem za vsako srce, kar je tudi geslo letošnjega svetovnega dneva.

Pomemben dejavnik tveganja za srčno-žilna obolenja je debelost.

Bolezni srca in ožilja so najpogostejši vzrok umrljivosti. Zaradi njih po svetu vsako leto prezgodaj umre kar 17 milijonov ljudi, a za zdravje srca lahko marsikaj naredimo sami. Četudi se na prvi pogled zdi, da je treba v to vložiti veliko energije, lahko ob upoštevanju naslednjih pravil ugotovimo, da ni tako. Začnimo redno telesno aktivnost. Če nam žuljenje naprav za fitnes ne diši, se vsak dan za eno uro ali dve odpravimo na (živahen, hiter) sprehod ali se povzpnemo na bližnji hrib – šteje prav vsaka minuta rekreacije.

Po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) bi moral vsak odrasli za vzdrževanje zdravja poskrbeti z vsaj 150 minut zmerno intenzivne ali vsaj 75 minut visokointenzivne telesne aktivnosti na teden. Kdor želi zdravje okrepiti, naj bo cilj najmanj 300 minut zmerno intenzivne ali najmanj 150 minut visokointenzivne telesne aktivnosti na teden. Dejavnost razdelimo na manjše sklope, posamezni naj ne bo krajši od 10 minut.

Povečevanje tveganja srčno-žilnih obolenj je močno povezano z naraščanjem telesnega maščevja in upadanjem srčno-dihalne vzdržljivosti.

Poleg tega je treba vsaj dvakrat na teden izvajati vaje za krepitev večjih mišičnih skupin. Učinkovita je vadba po načelu FITT: črka F označuje frekvenco, in sicer redno, vsaj petkrat na teden, I pomeni intenzivnost (vsaj zmerna, da se rahlo ogrejemo in nekoliko zadihamo), T trajanje (zgoraj zapisana priporočila) in T tip, vrsta vadbe (različne aerobne vaje, pa za krepitev mišic, koordinacijo, ravnotežje, gibljivost, sprostitev).

Pomemben dejavnik tveganja za srčno-žilna obolenja je debelost, z redno telesno aktivnostjo pa bomo poskrbeli za izgubo odvečnih kilogramov. Strokovnjaki pravijo, da na zdravje posameznikov s preveliko telesno težo lahko blagodejno vpliva že njeno znižanje za med 5 in 10 odstotki. Redna aerobna telesna dejavnost deluje izrazito preventivno proti stresu, potrtosti in depresiji, preprečuje izgorelost in izboljša spanec, poudarjajo strokovnjaki.

Med sprehodom lahko naredite tudi kakšno bolj intenzivno vajo. FOTO: Katkov/Getty Images

Hkrati se je treba truditi uživati zdravo hrano. Še vedno se kot najboljša izbira kaže t. i. mediteranska dieta, način prehranjevanja, ki se je izkazal za enega najbolj zdravih. Na krožniku naj bo veliko sadja, zelenjave, stročnic, jajc, rib in manjše količine zelo kakovostnega mesa. Pojemo lahko tudi kaj sladkega, in sicer na koncu obroka. Alkoholne pijače je treba piti v zmernih količinah, čim manj posegati po predelani industrijski hrani, saj ta med drugim vsebuje veliko sladkorja in nezdravih maščob. Strokovnjaki sicer za krepitev srca priporočajo uživanje čokolade z večjo vsebnostjo kakava, a tudi to v omejenih količinah.

Pomembno je opuščanje kajenja, saj se tako v nekaj letih občutno zmanjša tveganje za nastanek infarkta. Na srce zelo slabo vpliva vsakodnevni stres, ki se mu je zaradi hitrega tempa življenja zelo težko izogniti, vendarle lahko zmanjšamo njegov negativni vpliv na srce, in sicer z izvajanjem antistresnih vaj, udeležbo na tečaju joge ali s sprehodom v naravi.