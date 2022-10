Ne boste verjeli, za kaj vse so dobre mandarine, pa tudi, kako uporabni so olupki

Mandarine izvirajo iz jugovzhodne Azije, kjer jih, po zgodovinskih zapisih, gojijo že 3000 let, ime pa so dobili po mandarinih, visokih kitajskih uradnikih, ki so nosili oblačila v značilni oranžni barvi. V Evropo so jih v 19. stoletju prinesli arabski trgovci, danes pa uspevajo skoraj po vsem svetu. V Evropi mandarinovec uspeva predvsem v Sredozemlju, nekaj nasadov pa raste celo v Sloveniji.

Že od začetka oktobra so na prodajnih policah na voljo satsume, mutanti mandarine brez pečk z udrtino pri peclju, ki jih masovno gojijo tudi v dolini reke Neretve.

