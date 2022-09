Ne boste verjeli, pri čem vsem pomaga ta zdravilna začimba

Navadni rožmarin je zimzelena grmičasta rastlina, ki v višino zraste največ dva metra. Njegovo latinsko ime je Rosmarinus officinalis. Ima podolgovate liste, ki so usnjati in rahlo posuti z dlačicami. Cvetovi so običajno bledo modre barve. Lahko so tudi nežno vijolični ali rožnati, včasih pa tudi skoraj beli. Rožmarin cveti od marca do junija. Ima močen vonj in vsebuje 1,5 do 2,5 odstotka eteričnega olja. Prvotno je uspeval v Sredozemlju, nato pa se je razširil tudi na druga območja. Najbolj mu ustrezajo skalnate lege. Za optimalno rast potrebuje veliko sončnega sevanja in toplote. Razmnožuje se s podtaknjenci.

