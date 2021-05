Nasveti za starše

To je gotovo ena največjih in obenem najlepših prelomnic v življenju ženske in moškega. Novopečene starše preplavi veselje, rojstvo dojenčka pa jih popelje v popolnoma nov svet. To je nov začetek, ki je nekoliko negotov, včasih tudi težak, zato še kako prav pridejo nasveti, ki ublažijo marsikatero skrb.



Pri tem so v pomoč matere, babice in prijateljice in prijatelji pa tudi Zavarovalnica Generali, ki je letos uvedla novost, in sicer dodatne vsebine Za srečen začetek, ki so namenjene staršem dojenčkov. Najdete jih na njihovi spletni strani. Za starše z otroki, starimi do enega leta, so pripravili program e-sporočil s koristnimi videovsebinami in uporabnimi priročniki, staršem bodo vsak mesec pošiljali nove vsebine, ki jim bodo pomagale razumeti dojenčka in spodbujati njegov razvoj ter lažje shajati s spremembami in starševskimi obveznostmi.



Tudi za nosečnice so pripravili tri praktične priročnike, ki jih bodo dobile takoj po prijavi. Nasveti so praktični in podkrepljeni s podatki iz strokovnih raziskav. Hkrati vsak prejemnik obvestil sodeluje tudi v nagradnem žrebu za štipendijo za otroka – pet let po 100 evrov na mesec po dopolnjenem 18. letu.

