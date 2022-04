Nasveti strokovnjakinje za presno hrano, kako varno razstrupiti telo

Kateri letni čas je najboljši za razstrupljanje? Res pomlad, ki se nam zdi najbolj primerna?

Pomlad in poletje sta zelo prijetna letna časa za takšne kure, saj so dnevi daljši, toplejši in bolj sončni, zato laže prenašamo znake čiščenja, ki se lahko pojavijo, to so občutek mrazenja, utrujenost in glavobol. Ni strogega pravila, kdaj naj bi jih izvajali in kako pogosto. Čistilne kure s sveže stisnjenimi sokovi in presno hrano lahko ponovimo večkrat na leto. Pomembno je predvsem, da se ognemo ekstremnim nihanjem v prehranjevanju ... Preberite več na Onaplus.si.