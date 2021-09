GIBANJE

Nasveti Nataše Gorenc: Ženske poskrbite zase, če ne boste odpovedale

»Vadba je najboljši antidepresiv. Tudi če imamo za sabo še tako težek dan, se po dobrem 'švicu' počutimo bolje in lahkotneje,« meni Nataša Gorenc, osebna trenerka in ustanoviteljica znamke Gym by Nataša.