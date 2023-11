Nasveti Anthonyja Hopkinsa za polno življenje: kaj tako pametnega redko preberemo

Anthony Hopkins, ki bo konec letošnjega leta dopolnil 86 let, je še vedno eden najbolj aktivnih igralcev, ki v svojem delu uživa na polno. Na družbenih omrežjih lahko tako pogosto zasledimo kratke posnetke iz njegovega vsakdana. Na njih pleše, se smeji in uživa, danes pa vam prinašamo njegove odlične nasvete, kako živeti polno življenje.

»Ljudožerca sem igral le 16 minut in dali so mi oskarja. Ta dogodek vidim kot čudovit nesporazum, a vem, da ni pomembno, kdo igra in koliko, pomembno je, kako igra.« Anthony Hopkins o svoji vlogi v filmu Ko jagenjčki obmolknejo

Anthony Hopkins o uspehu

V Ameriki velja neizrečeno pravilo: vsem mora uspeti. O tem pišejo v nepreglednem številu knjig, snemajo se filmi. V teh filmih je prizor sledeč: študente postavijo v vrsto. Profesor pravi: kdor ima bogate starše, naj stopi naprej. Če imate svojo hišo in avto, stopite naprej. Če so vsi v vaši družini visoko izobraženi, naredite korak naprej. Tisti, ki ste v otroštvu veliko potovali, naredite korak naprej. Zdaj vsi tečete proti cilju! In takoj je jasno, kdo bo prvi prišel. Se sploh splača teči z izhodišča, na katerem ste? Za kaj?

Hopkins pravi: »Prvi uspeh se ne izrazi v nazivih in nagradah, ne v denarju in slavi, ampak v tem, da počneš tisto, kar ti je v veselje. Ignorirajte vse tiste načrte, misije, upravljanje časa – vse te ameriške stvari nimajo nobene zveze z resničnim življenjem. Samo uživajte vsak dan in imeli boste srečo v življenju.«

Anthony Hopkins o odnosu z ljudmi

»V nobenem primeru si ne smete dovoliti, da bi nekoga ljubili bolj, kot ljubite sebe.«

Sliši se kot sebičnost, a ni. Človek, ki se drugemu vrže pod noge, nikoli ne more biti srečen. V zvezi ali zakonu – če se ena oseba žrtvuje več, ni srečna. Če vam nekdo reče: »Ti si moje vse, ne morem živeti brez tebe,« boste želeli pobegniti ne glede na to. Toliko žrtvovanja je obremenjujoče. Samo spomnite se starodavnega kitajskega pregovora: »Nihče se ne bo počutil dobro v vaši bližini, če se sami počutite slabo.«

Anthony Hopkins o zapravljanju časa

»Ne izgubljajte časa z razlago, ljudje bodo še vedno slišali, kar želijo slišati.«

Pa ne le s pojasnili, ne izgubljajte časa z razpravami, ugovori, trditvami ... Kajti kdor kaj hoče, bo našel priložnost. Kdor noče, bo našel izgovore.

Anthony Hopkins o smislu življenja

»Ne zapravljajte življenja z iskanjem resnice. Vse, kar boste ugotovili, je, da resnice ni. Živite in ​​uživajte življenje, ne da bi se spraševali.«

Ljudje imajo milijone vprašanj, udarjajo z glavo ob zid, da bi našli rešitev, a vse, kar morate storiti, je, da potrpežljivo čakate. Ne krivite nikogar. Ne zahtevajte ničesar. Življenje samo bo pokazalo, zakaj vas je vrtelo kot kot kladivo v rokah telovadca, zakaj vas je tako dolgo držalo v temi. Vse vam bo jasno. Samo počakati morate.