Naši predniki so spoštovali naravo

Naši predniki so drugače razumeli naravo in življenje. Vedeli so, da smo njen neločljivi del, da vsak vidik narave izraža nenehno dinamično gibanje, katerega naloga je vzpostaviti in vzdrževati ravnovesje. Nevihta odda odvečno toploto, potres odstrani akumuliran tektonski pritisk, čas ob dnevni svetlobi signalizira prebujanje dreves, rastlin in živali. Stara ljudstva so opazovala in razumela tako moč kot tudi nujnost tega ravnovesja. Ko je za kratek čas narava iz ravnovesja, naj bo to ob suši, požarih, poplavah ali skrajni vročini, na planetu trpi vse živo. Šele ko narava s svojo dinamiko popravi kratkoročno neravnovesje, se povrneta tudi zdravje in varnost. Predniki so opazili tudi eno od ključnih resnic, in to je, da vse živo na planetu doseže lastno ravnovesje kot rezultat ravnovesja v naravi.

Simbiotski odnos

Sprejemamo energijo narave, ki nas lahko podpre ali zamaje. FOTO: Vladans, Getty Images

Na osnovni ravni je to enostavno razumeti. Če naš pridelek uniči suša, dom odplakne poplava ali otroka zadene strela, smo izpostavljeni trpljenju. Ko narava spet vzpostavi ravnovesje, se vanj lahko vrnemo tudi sami. A na bolj kritični ravni so doumeli še nekaj. Prav tako kot nevihta, ki popravi neravnovesje zaradi suše, ali gozdni požar, ki odstrani mrtva drevesa in naredi prostor mlademu rastju, je tudi vse drugo živo na planetu v večnem simbiotskem odnosu. Zato lahko različne energije narave vzpostavijo ali povrnejo tudi naše osebno ravnovesje. Stari modreci so prepoznali in poimenovali veliko teh energij ter se jih naučili uporabljati. Postali so strokovnjaki, intimno povezani s posameznimi vidiki narave. Razvili so znanje in postopke, s katerimi lahko aktivno uporabljajo energije narave za vzpostavljanje in vzdrževanje ravnovesja v ljudeh. In prav to ravnovesje dopušča simbiotsko povezanost in odnos s svetom, v katerem živimo. Ob tem pa niso nikoli pozabili, da je proces vzpostavljanja in vzdrževanja našega osebnega ravnovesja zgolj most, ki nam dovoljuje povezati se in biti v ravnovesju z večjo, močnejšo celoto – z naravo, katere stvarni del smo.

Energija je vibracija, gledano z najbolj temeljne ravni. Človek je prav tako vibracija. Vsaka vrsta energije se v vibracijski frekvenci malenkostno razlikuje od druge. Stara ljudstva so se skozi rituale, daritve naučila, kako lahko človek za kratke, a izredno mogočne trenutke vzpostavi povezavo med različnimi energijami. Prav ta povezava pa je tisto, kar nam omogoča razvoj osebnih moči in prinaša usmeritve, ki posamezniku pomagajo k samoizpolnitvi, zadovoljstvu, radosti in sreči.