Naravno proti tesnobi

Tesnoba je naraven odziv na stres, ki se odraža kot občutek strahu ali skrbi. Pri ljudeh se kaže različno – lahko gre zgolj za blage metuljčke v trebuhu ali pa serijo paničnih napadov, bolečih misli in nočnih mor. Kako se odrazi, je odvisno od številnih dejavnikov, od kemije v možganih do genetike, velik vpliv pa ima seveda tudi naš način življenja. Ta je v sodobni družbi hiter in zahteven in kot tak odlično gojišče za razvoj tesnobnosti. Nič čudnega torej, da nekateri strokovnjaki govorijo o pravi epidemiji tesnobnosti v sodobnem svetu.

Vonj po sivki deluje pomirjajoče. FOTO: Tay Jnr, Getty Images

Ne glede na to, kako hude težave s tesnobo imate, jih s spremembo življenjskega sloga in jedilnika lahko ublažite na naraven način. Ni pomembno, ali gre za pomoč siceršnji terapiji, ki je pri hujših težavah nujno potrebna (za najbolj učinkovito na tem področju velja kognitivna vedenjska terapija), ali pa za blage težave, ki smo se jih odločili odpraviti kar sami. Za preprečevanje tesnobnosti se velja odreči kavi, namesto nje pa uvesti čaj. Kamilični je denimo naravno sredstvo za pomirjanje in zato dobrodošla pijača za vse, ki čutijo tesnobo. V boju proti njej strokovnjaki svetujejo še uživanje kislin omega 3, vitaminov B12 in B6 ter magnezija in L-teanina. Učinkovita je tudi akupunktura, zlasti na začetku: stimulacija določenih točk na telesu s pomočjo drobnih iglic v skladu z raziskavami deluje tudi proti tesnobi, čeprav strokovnjaki še ne znajo pojasniti, zakaj. Kot navajajo študije na to temo, je akupunktura še zlasti učinkovita prvih šest tednov zdravljenja, saj deluje hitreje kot morebitna predpisana zdravila.

Akupunktura je še posebno učinkovita prvih šest tednov.

Umirite se

Se spominjate filmov, v katerih lepotice iz prejšnjih stoletij iz omedlevice zbudi dišeča sol? Nekateri vonji pomagajo pomiriti naše notranje strahove in so učinkoviti tudi pri tesnobi. Eden takšnih je vonj po sivki, in sicer v obliki eteričnega olja ali posušenih cvetlic. Vendar ne pretiravajte, saj lahko prevelike količine vonjav povzročijo glavobol in slabost. Za boljše razpoloženje so priporočljivi citrusi.

Vonj po sivki deluje pomirjajoče. FOTO: Tay Jnr, Getty Images

Redno gibanje je vsesplošno koristno za zdravje, veliko vlogo pa ima tudi pri odpravljanju tesnobe. Čeprav je priporočljivo opraviti 150 minut zmerne vadbe na teden, pa je že 10 minut aerobnih vaj – hoje, kolesarjenja ali plavanja – dovolj za zmanjšanje tesnobnih občutkov. Redna vadba pomaga odpraviti tudi dolgoročne simptome tesnobe.

Morate se znati tudi umiriti. Meditacija se osredotoča na posameznikovo povezavo med umom in telesom ter dihanjem, ki naj bi bilo most med obema, globoka sprostitev, ki jo dosežete z njo, pa pomaga zmanjšati simptome tesnobe. Prelivanje svojih misli na papir ima terapevtski učinek – tudi pri tesnobi. Če zapisujete le pozitivna čustva in dogodke, boste v skladu z raziskavami zmanjšali občutke tesnobnosti ter pozitivno vplivali tudi na splošno zdravstveno stanje.

Sprememba jedilnika, akupinktura, meditacija, redno gibanje, dovolj spanja, prehranski dodatki, aromaterapija in pisanje dnevnika so učinkovita naravna sredstva proti tesnobi.

Ne nazadnje je za odpravo tesnobnosti pomembno dobro spanje. Poskrbite za to, da se boste vsako noč res naspali, saj spanje na zalogo ni mogoče. Iz spalnice odstranite vse moteče elemente, še posebno vse mogoče zaslone, tudi telefonske, ter si privoščite najmanj osem ur počitka na dan.