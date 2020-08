Naravno odstranimo ličila

Če uporabljate ličila, si jih morate zvečer, preden greste v posteljo, tudi odstraniti, poudarjajo dermatologi. Sredstev za to je več, od mleka do gela in micelarnih vodic, nekateri prisegajo na olje. Tradicionalni izdelki lahko dražijo kožo, zlasti če vsebujejo alkohol in druge agresivne sestavine, ki lahko kožo izsušijo in povzročijo vnetje. Če upoštevamo še drgnjenje ob odstranjevanju ličil, je lahko čiščenje abrazivno; koža je zlasti okoli oči nežna, zato moramo biti tudi pri negi nežni, in to tudi pri uporabi naravne kozmetike. Vse to obstaja tudi v bolj naravni različici, in če uporabljate ličila s čim bolj naravnimi sestavinami, si omislite tudi tako čistilno sredstvo. Morda pa vam je sredstva zmanjkalo? Uporabite lahko živila, ki jih imamo (skoraj) vedno doma. Pa poglejmo.

Ličila lahko odstranimo z oljem, tudi vodoodporne maskare niso imune proti njemu. Izberemo jojobino ali šipkovo olje, olje sončničnih semen ali mešanico več vrst za boljši rezultat. Odlična izbira je tudi kokosovo olje, a previdnost pri tem ne bo odveč, saj lahko zamaši pore in vodi v nastanek aken. Že v Egiptu so ženske uporabljale oljčno olje, da bi ohranile svojo lepoto. Bogato je z vitaminom E in antioksidanti. Olje kanemo na vato in z nežnimi gibi odstranimo ličila, koža bo zasijala. Uporabimo lahko tudi mandljevo olje.



Aloe vera je izvrstna rastlina za kožo, je nežna in ji ne bo škodila, je dobra alternativa olju. Košček vate pomočite v sveži gel aloe vere in obrišite kožo, nežno, seveda, nikar ne drgnite. Gel lahko za nekaj minut postavimo v hladilnik, tako bomo kožo še dodatno osvežili in ohladili.



Kleopatra je slovela po lepoti, lepi koži, menda zato, ker se je kopala v mleku. To, so pokazale raziskave, kožo čisti. Najprej obraz umijemo s hladno vodo, bombažni robček ali gazo namočimo v mleko ali navadni jogurt ter nežno vmasiramo v kožo na obrazu. Za odstranjevanje ličil lahko uporabimo tudi mešanico mleka in oljčnega olja: vato najprej namočimo v mleko, potem pa nanjo kanemo nekaj kapljic oljčnega olja. Nato masiramo z nežnimi gibi, dokler ne odstranimo ličil.



In za konec: tonik. Nič ne de, če ga nimate, če imate v hladilniku kumaro. Ta spodbuja proizvodnjo kolagena in upočasnjuje proces staranja. Tonik pripravimo sila preprosto: kumaro zmiksamo, precedimo sok in z njim namažemo obraz.