Naravno nad zimske tegobe

Preprečevati in zdraviti ni težko, če veš, da raste zel za skoraj vsako tegobo, zapiše Tomas Kopal v knjigi Babičini nasveti za dom in zdravje. »Vremenski vplivi, stres ali oslabljen imunski sistem privedejo do pekočih oči, glavobola ali bolečega grla. Te težave so večinoma nenevarne in navadno ni potrebe po zdravniški obravnavi.

Šipek pride prav, ko smo prehlajeni ali ko želimo prehlad preprečiti. FOTO: Sarah Biesinger/Getty Images

Tudi zamašen nos, boleča ušesa ali vnete dlesni in dihalne poti lahko učinkovito zdravimo s številnimi zelišči, ki jih najdemo v naravi in katerih uporaba se je v obliki čajev, inhalacij, obkladkov in kopeli prenašala iz roda v rod.« Priprava receptov je preprosta in ob pravilni uporabi se ni treba bati nobenih stranskih učinkov. Predstavljamo nekaj receptov za lajšanje zimskih tegob.

Preprečimo vnetje sluznice

Pri vnetjih obnosnih votlin si pomagamo z izpiranjem nosu in različnimi kopelmi. Da bo sluznica vedno vlažna in dobro prekrvljena, si vsako jutro izperemo nos z blago vodno raztopino soli. Učinkovite so tudi parne kopeli s kamiličnim čajem, ki raztaplja sluz in zavira vnetja.

Priprava kopeli: 2 žlici kamiličnih cvetov prelijemo s 1/2 litra vroče vode in pod brisačo 10 minut vdihujemo paro. Priporočljiva je tudi večerna izmenična kopel za noge. Izvajamo jo tako, da obe nogi izmenoma pet minut namakamo v topli vodi (do 38 stopinj Celzija) in 10 sekund v mrzli, do 18 stopinj Celzija. Prehlad ali potek prehlada lahko ublažimo, če pri prvih znakih, ko začnemo kihati, kašljati in se pojavi izcedek iz nosu, vzamemo izvleček ameriškega slamnika in vitamin C. Oboje lahko dobimo v lekarni ali trgovini z naravnimi zelišči.

Težave z grlom

Pozimi so pogoste težave z grlom. Največkrat se začne z neprijetnim praskanjem, nato težko požiramo, tudi glas lahko izgubimo. Proti vnetju žrela so domača sredstva še posebno učinkovita. Vnetja lahko zdravimo s pogostim grgranjem vode, v katerem smo zmešali kostanje: v 1/4 litra mrzle vode vmešamo 2 žlički listov pravega kostanja, za trenutek prevremo in precedimo. Čaj grgramo 3-krat na dan.

Okrepimo imunski sistem Čajna mešanica iz šipka, lipe, bezga in pomarančne lupine krepi obrambne moči telesa, redči sluz in sprošča krče. Vsebuje tudi veliko vitamina C. Potrebujemo 25 gramov šipka, 25 gramov lipe, 15 gramov pomarančne lupine, 15 gramov bezga. Sadeže in cvetove zmešamo. Zavremo primerno količino vode in z njo prelijemo mešanico (zvrhano žlico za četrt litra vode). Pokrito pustimo 10 minut, nato odcedimo, sladkamo po potrebi. Od 2- do 3-krat na dan pijemo čim bolj vroč čaj.

Pri vnetem grlu nam lahko glas povrne komarčkov poparek, oslajen z medom. Tudi ta recept je preprost: zavremo skodelico mleka, 5 gramov plodov komarčka zdrobimo, dodamo mleku in pustimo stati 10 minut. Osladimo z medom po okusu in čim bolj vroče pijemo 3-krat na dan.

Od nekdaj priznano in preizkušeno domače zdravilo pri bolečemu grlu in kašlju je čebulno mleko; mleko pomirja, čebulne učinkovine pa uničujejo bakterije, obenem ta pijača vsebuje vitamin C. Potrebujemo 3 velike čebule, 1 nageljnovo žbico (klinček), 1 žličko rjavega sladkorja, 1 vejico timijana, vodo, pol skodelice mleka. Čebulo z lupino vred narežemo in stresemo v lonec skupaj z nageljnovo žbico, sladkorjem, timijanom in malo vode ter dobro premešamo. Zavremo, pustimo lahko kuhati 2 uri in občasno dolijemo malo vode. Mešanico pretlačimo skozi cedilo in pogrejemo mleko.

Čebulni sok zmešamo z enako količino mleka in pijemo do 3-krat na dan. Pripravimo lahko tudi hladno mešanico, pri čemer bomo izkoristili vitamin C v čebuli. Čebulo narežemo, zmešamo s sladkorjem in pustimo stati 12 ur. Nato dodamo vodo, precedimo ter sledimo receptu kot pri topli mešanici.