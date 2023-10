Naravno nad kandido

Kandido ima vsak človek in biva v našem telesu v simbiozi z drugimi dobrimi bakterijami. Če je prisotna v našem telesu v primernih količinah, zdravemu telesu ne povzroča težav. Življenje nam zagreni, če se množično razmnoži, pravi znani zeliščar Jože Majes z zeliščarske Kmetije Plavica.

Vzrok za to je največkrat v načinu prehranjevanja in napačni prehrani ter znižani imunosti posameznika. Ko se kvasovke v telesu preveč razrastejo, se na to začne odzivati tudi telo.



Posledica kandide so kronična utrujenost, glivice na nohtih, napihnjenost. FOTO: Getty Images

»Pretirana prisotnost gliv kvasovk v telesu nam pokaže, da je v našem telesu nekaj hudo narobe. Pojavijo se lahko težave, kot so nespečnost, impotenca, napihovanje, srbenje vagine pri ženskah, pojav glivic na nohtih, obloge na jeziku in številni drugi znaki,« pove Majes in doda, da je neprijetno to, da lahko kvasovke, če se preveč razmnožijo in preidejo v kri, prizadenejo vse naše organe.

»Težava je v tem, da kandida kot nečistoča blokira telesne funkcije podobno kot zamašen odtok v naših pipah preprečuje normalen odtok vode in kroženje. Nekaj takega se zgodi v telesu. Preprosto v telesu do organov ne pride dovolj hranil, ker je sistem zamašen, zapacan in tako zmanjka kakovostne hrane za telo. Zmanjka hrane za možgane, organe, tkiva, mišice, kosti, živce.«



Rastline proti kandidi Zeliščar Jože Majes proti kandidi priporoča čiščenje telesa z rastlinami, ki to najbolje opravijo oziroma so pri tem najbolj učinkovite. To so regratove korenine, trpotec, korenina koprive, kordabenedikta (benediktinka), rman in druge. Če se glivice pojavijo zunanje, torej na koži, pa priporoča vtiranje kostanjeve tinkture na okuženi del in da se čez noč namažemo z mazilom iz kostanja – divjega, seveda, da preprečimo novo razmnoževanje. Ob tem svetuje, da se je o odpravljanju kandide iz telesa in pripravi pripravkov iz teh rastlin dobro posvetovati s strokovnjakom.

Dolgotrajno odpravljanje

Posledica je pojav kronične utrujenosti, glivic na nohtih, nespečnost, napihnjenost, driska ali pa zaprtje – odvisno od človeka, saj se vsak organizem odziva drugače. Čedalje slabši postaja tudi imunski sistem in telo postaja čedalje bolj neodporno tudi za najrazličnejše zunanje vplive.

Odpravljanja kandide iz telesa se moramo lotiti postopoma. Zavedati se moramo, da je to dolgotrajni postopek, pravi znani zeliščar. »Če ugotovimo, da nam težave res povzroča kandida, je najvažnejša prehrana. Jesti moramo predvsem sveže izdelke iz žit. Izogibamo se alkoholu, kajenju, sladkarijam, belemu kruhu in pretiranemu stresu. Izogibamo se tudi pretirani in nenadzorovani uporabi antibiotikov. Posebno pazljivi morajo biti tisti, ki na primer prejemajo kemoterapijo. Danes so namreč antibiotiki prisotni že skoraj v vseh živilih in vodi,« opozori sogovornik.



Jejte čim več česna. FOTO: Getty Images

Zdravo prehranjevanje pomeni, da jemo doma pridelano hrano ter opustimo uživanje tiste, ki prija kandidi in uničuje koristne mlečnokislinske bakterije. Izogibati se je treba živilom, ki vsebujejo aktivne kvasovke, kot so alkohol, gobe (z izjemo svežih gob šitak) in sir s plemenitimi plesnimi.

»Izogibati se je treba tudi rdečemu mesu in predelanim mesnim izdelkom ter poskrbeti, da je v črevesju dovolj mlečnokislinskih bakterij. Predvsem pa vsem priporočam uživanje čim več česna, ki ga lahko uživamo surovega ali pa v obliki tinktur, ki so narejene bodisi na osnovi etanola ali rastlinskega glicerola,« opiše učinkovit ukrep proti kandidi zeliščar Jože Majes.