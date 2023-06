Naravno nad holesterol: ta zelenjava čisti ledvice in spodbuja delovanje jeter

Artičoke (Cynara scolymus) so zelenjava, ki jo pri nas najpogosteje jemo vloženo, denimo na pici, kar ni nič čudnega, saj gre za italijansko jed, v Italiji pa je artičoka izjemno priljubljena. Njena priprava v kuhinji je resda malce zahtevnejša, predvsem zaradi odstranjevanja lupine, vendar pa se, glede na to, kako zdravo je njihovo uživanje, splača potruditi. Med drugim čistijo ledvice in spodbujajo delovanje jeter.

Čistijo ledvice in spodbujajo delovanje jeter.

Artičoke vsebujejo pomembne hranilne snovi, kot so vitamina C in A, železo ter kalij. Polne so antioksidantov, ki se v našem telesu borijo s prostimi radikali in upočasnjujejo staranje. Srednje velika artičoka vsebuje 64 kilokalorij, 4 g maščobe, 7 g vlaknin, 14,3 g ogljikovih hidratov (od tega 1 g sladkorjev) in 3,5 g beljakovin. Prav slednje je ena od posebnosti, saj jih le redko katera zelenjava vsebuje tako veliko. So zdrav nadomestek rdečega mesa in korak k preprečevanju srčno-žilnih bolezni. K zdravemu srcu prispevajo tudi vlaknine, ki so v artičoki prav tako bogato zastopane.

Po nekaterih raziskavah

Posebna vrsta vlaknin, inulin, ki ga artičoke vsebujejo, pomaga preprečevati težave, kot je zaprtje. Hkrati pospešuje absorpcijo mineralov, kot je kalcij, in okrepi imunski sistem. Po nekaterih raziskavah deluje kot prebiotik. Navdušuje tudi njihova znanstveno dokazana sposobnost protivnetnega delovanja. V njih so med drugim polifenoli, fitokemikalije, ki veljajo za izjemno močne antioksidante, poleg tega ščitijo nevrone pred poškodbami, ki jih povzroči oksidativni stres, s tem pa preprečujejo oziroma upočasnjujejo nastajanje nevrodegenerativnih poškodb možganov. Med drugim naj bi preprečevale parkinsonovo bolezen. Pri tem je pomembno, da polifenole uživamo iz naravnih virov, saj so količine v prehranskih dopolnilih včasih neprimerno visoke.

Uživanje artičok je še dodatno priporočljivo med nosečnostjo.

Uživanje artičok je še dodatno priporočljivo med nosečnostjo, saj so naravni vir folatov, vitaminov skupine B, ki jih zdravniki sicer nosečnicam priporočajo v obliki uživanja prehranskih dopolnil. Pomanjkanje folatov v zgodnji nosečnosti poveča tveganje za okvaro živčnega sistema ploda. Poleg tega zmanjšujejo vnetja, ki povzročajo alergije in astmo.

So vir polifenolov. FOTO: Barmalini/Getty Images

Ker imajo zelo malo kalorij, hkrati pa so zaradi vlaknin nasitne, so odličen pomočnik pri hujšanju. Vsebujejo cinarizin, snov, ki spodbuja izločanje žolča, tako telo veliko hitreje prebavi zaužite nasičene maščobe, ta pa se ne shranjuje na neželenih predelih, kot so trebuh, noge, zadnjica. Artičoka je tudi diuretik in spodbuja izločanje tekočine iz telesa. Izvleček artičoke manjša tvorbo novega holesterola v jetrih, s tem pa upočasnimo proces ateroskleroze.