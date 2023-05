Imate pogoste migrene? To vam lahko pomaga ...

Vsi, ki imajo pogosto glavobol, še kako dobro vedo, kako lahko to poslabša kakovost njihovega življenja. Zlasti če se glavoboli ali, še huje, migrene pojavljajo pogosto, vsak mesec.

Glavobol lahko povzročajo različni stresorji, na splošno pa nekako velja, da so sprožitelji stres, določena zdravila, slaba prehrana ali alkohol, hormonsko neravnovesje, zaprtje, nizek krvni tlak. Zaradi glavobola najpogosteje posežemo po protibolečinskih tabletah, saj se želimo kar najhitreje znebiti bolečine.

Čokolada je slastna, a včasih krivec. FOTO: Phoenixns, Getty Images

Ker pa ne smemo pozabiti, da ima vsako zdravilo neželene stranske učinke, je vsekakor priporočljivo, da za lajšanje tegobe najprej poskusimo z naravnimi metodami in spremembo življenjskih navad. Če to ne pomaga, si pomagamo z zdravili ali v hujših primerih obiščemo osebnega zdravnika.

Vaje in sprostitev

Obstaja več naravnih rešitev, s katerimi si lahko pomagamo umiriti um, zmanjšati stres in tako omiliti ali celo odpraviti glavobol. Ker stres krepi glavobol in migreno, je priporočljivo, da se z vsakodnevnimi opravili in izzivi spopadamo umirjeno in mirno.

S povečanjem vnosa magnezija lahko zmanjšamo pogostost glavobolov.

Če nam nekaj ne gre po načrtu, si s tem ne smemo razbijati glave. Ko začutimo, da se nas loteva glavobol, se umirimo, usedemo se ali uležemo, zaprimo oči in se začnimo zavestno sproščati. Pri tem dihajmo počasi in globoko ter sledimo ritmu dihanja. S preprostimi vajami umiritve in dihanja bomo kmalu opazili, da se glavobol pojavljajo vse redkeje, sčasoma lahko povsem izgine.

V vratu in ramenih se lahko nabira napetost in sproži glavobol. FOTO: Fizkes, Getty Images

Sprožilec je lahko tudi dolgotrajno sedenje v napačnem položaju –​ takrat se v vratu in ramenih nabirata napetost in stres ter sprožita glavobol. Pomagajo raztezne vaje za glavo, vrat in ramena. Z vsakodnevnim raztezanjem se bomo tudi sprostili, hkrati pa spodbudili cirkulacijo, zmanjšali napetosti ter ublažili neprijetne simptome migrene in glavobola.

Dovolj počitka

Znano je, da glavobol in migrene lahko sprožijo tudi določena živila, kot so sir, čokolada in vino, zato je pomembno, da se izogibamo alkoholu in pretiranemu pitju kave, se prehranjujemo zdravo, redno in kakovostno, ne preskakujemo obrokov in vsak dan pijemo dovolj vode. Priporočljivo je, da v svoj jedilnik vnesemo veliko živil, ki so bogata z vodo, kot so kumare, radič, zelje, bučke, jajčevci, špinača, lubenica, pomaranče.

Ker je pogost sprožilec tudi utrujenost, poskrbimo za vsakodnevni počitek in si privoščimo dovolj ur kakovostnega spanca. Naučimo se prisluhniti svojemu telesu, saj nam vseskozi pošilja signale, ki opozarjajo, kdaj je čas za počitek.

Znano je, da ljudem, ki se pritožujejo zaradi glavobola, pogosto manjka magnezij. S povečanjem vnosa tega minerala bomo zmanjšali pogostost migrenskih napadov in glavobolov. V telo ga lahko vnesemo s hrano, kot so banane, chia semena, tofu, ovseni kosmiči, brokoli, buče, oreščki. Priporočen dnevni vnos za odrasle je 375 mg; ženske ga običajno potrebujejo nekoliko manj kot moški.

Toliko ga vnesemo, če skozi dan zaužijemo približno 100 g ovsenih kosmičev, skodelico kuhane špinače (180 g), 2 rezini rženega kruha (64 g), kavo espresso (30 g) ter skodelico kuhanega divjega riža (164 g), pravijo prehranski strokovnjaki.